Mercedes-AMG cria CLE 646 com motor V8 e foco em redução de peso

A Mercedes-AMG decidiu resgatar a essência das preparações de garagem com o CLE 646 Spezialanfertigung. Não se trata de um modelo de linha, mas de um projeto sob encomenda que nasceu de um protótipo interno. Embora a base seja o CLE 53, a engenharia foi tão profunda que o carro original serve apenas como uma moldura externa.

Photo: Wikipedia by Alexandre Prévot, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Mercedes-AMG C 63 S E Performance

A mudança central está sob o capô: o motor de seis cilindros em linha de 3,0 litros foi descartado para dar lugar ao V8 M177 Evo. Este bloco de 4,0 litros biturbo entrega 637 cv (o nome 646 vem da potência em métricas) e 845 Nm de torque. Para que o som acompanhasse a força, a AMG instalou um sistema de exaustão em titânio da Akrapovic.

Para transformar um cupê de luxo em uma máquina de pista, os engenheiros aceitaram um compromisso radical: abandonaram a tração integral em favor da tração traseira. A escolha não muda apenas a dinâmica nas curvas, mas reduz drasticamente a massa. Mesmo com o V8 sendo mais pesado que o motor original, o carro pesa 1.895 kg — 30 kg a menos que o CLE 53. No total, foram removidos 170 kg de componentes desnecessários.

Essa redução de peso exigiu sacrifícios diretos no conforto: as janelas de vidro deram lugar ao policarbonato, e diversas peças da carroceria foram substituídas por fibra de carbono. O interior foi despido: bancos traseiros, isolamento acústico e parte dos sistemas de assistência ao condutor foram eliminados. No lugar dos assentos de série, entraram bancos concha com cintos de seis pontos. Até a bateria de 12V foi trocada por uma versão mais leve.

Para compensar a remoção de itens e suportar o torque do V8, a rigidez estrutural foi aumentada com reforços no chassi e a integração de uma gaiola de proteção (roll cage). A suspensão agora utiliza coil-overs de aço da KW, com ajustes de compressão e retorno para diferentes velocidades, permitindo a calibração exata para cada circuito. O sistema de frenagem conta com discos de carbono-cerâmica e pinças de seis pistões na dianteira.

Visualmente, o CLE 646 é 60 mm mais largo que o cupê padrão. Com alargadores de carroceria, rodas forjadas de 20 polegadas e uma asa traseira massiva, a estética se aproxima mais dos muscle cars de pista do que de um Mercedes tradicional.

Apesar da potência, o peso próximo a duas toneladas limita a dinâmica. O 0 a 100 km/h acontece em 3,9 segundos, enquanto a marca dos 200 km/h chega em 11,4 segundos. Para atingir os 300 km/h, o carro precisa de 36,2 segundos.

A produção é limitada a 30 unidades através do programa Mythos. O preço não foi revelado, mas a expectativa é que ultrapasse a casa dos seis dígitos em euros ou dólares.

Mais do que um colecionável, o CLE 646 envia um recado técnico. Após a migração controversa para motores menores e híbridos nas classes C e E, a Mercedes prova que a plataforma atual do CLE suporta perfeitamente um V8. É um sinal de que a AMG mantém a capacidade de instalar motores grandes, mesmo que, inicialmente, isso fique restrito a um grupo seleto de clientes.

Segundo o especialista Anton Vorobev, projetos como este servem de termômetro para tendências futuras na produção em série, pois demonstram o limite técnico da arquitetura de chassi e carroceria ao acomodar o motor mais potente disponível.