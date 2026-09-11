Skoda mantém Karoq a combustão e aposta em nova versão híbrida plug-in

A Skoda decidiu recalcular a rota de sua eletrificação. A marca desistiu de substituir completamente o crossover Karoq pelo elétrico Elroq e confirmou que o modelo a combustão voltará em uma nova geração, prevista para chegar ao mercado entre 2027 e 2028.

Photo: Wikipedia by M 93, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Skoda Karoq

A mudança mais relevante para quem dirige é a chegada da versão plug-in hybrid (PHEV). Enquanto a primeira geração do Karoq, lançada em 2017, dependia apenas de motores a gasolina e sistemas híbridos leves, a nova versão terá uma bateria capaz de ser recarregada na tomada.

Segundo Klaus Zellmer, chefe da Skoda, a meta é garantir uma autonomia superior a 100 km no modo puramente elétrico. Na prática, isso altera a rotina do proprietário: o carro vira um veículo elétrico para o trânsito urbano diário, eliminando o consumo de combustível na cidade, mas mantém a flexibilidade do motor a combustão para viagens longas, sem a dependência de infraestrutura de recarga rápida.

Do ponto de vista da engenharia, a Skoda optou por manter a plataforma MQB do Grupo Volkswagen. Essa escolha evita os custos de desenvolvimento de uma arquitetura nova e permite que o preço final permaneça competitivo dentro do seu segmento. Além disso, essa estratégia coloca o Karoq em vantagem técnica sobre o VW T-Roc, que pode não receber a mesma opção híbrida.

O retorno do Karoq é uma resposta direta ao comportamento do consumidor. Embora o Elroq tenha tido boa aceitação na Europa, a demanda por motores a combustão nesse porte de carro continua alta, mostrando que o público ainda não está pronto para a migração total para os elétricos.

Essa manobra da marca indica que a expansão dos carros 100% elétricos está ocorrendo em um ritmo menor do que as montadoras projetaram. O resultado é a aposta no híbrido como o compromisso ideal entre a redução de emissões e a autonomia necessária para o uso real.