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Modo Super Race 3.0 altera lógica de câmbio e resposta do novo Uni-V

Carros

A Changan prepara o lançamento da nova versão do Uni-V no mercado chinês. Embora o preço final ainda não tenha sido divulgado, a base de comparação é a versão atual a gasolina, que parte de 102.900 yuans. A expectativa é que o novo modelo mantenha essa faixa de entrada acessível.

Changan UNI-V
Photo: commons.wikimedia.org by Zoerides, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Changan UNI-V

A mudança técnica mais significativa está no conjunto motriz. O liftback agora aposta em um sistema híbrido centrado em um motor 1.5 turbo de 150 cv. A fabricante omitiu a capacidade da bateria e a potência do motor elétrico, mas foca no consumo: a média prometida é de 4,3 litros a cada 100 km. Na prática, a engenharia tenta entregar a resposta de um motor turbo com o custo operacional de um carro elétrico urbano.

Para quem busca performance, o destaque é o modo Super Race 3.0, ativado por um botão no volante. Não se trata de um mero ajuste visual no painel; o sistema altera a lógica do câmbio, que segura as marchas por mais tempo para manter o torque alto, e torna a resposta do acelerador imediata.

O ajuste eletrônico vem acompanhado de mudanças físicas. A suspensão é enrijecida e a direção ganha mais precisão e feedback. Para evitar que o carro seja apenas uma simulação de esportividade, a Changan manteve o aerofólio ativo, que gera uma força descendente (downforce) de 270 N. Esse detalhe é fundamental em ultrapassagens a altas velocidades, garantindo maior estabilidade e aderência ao solo.

A experiência sensorial foi levada ao extremo com o sistema de áudio da Tencent. Com 18 alto-falantes, o conjunto não apenas reproduz música, mas projeta o som do motor para dentro da cabine. É uma tentativa de compensar o isolamento acústico excessivo, devolvendo ao motorista a percepção mecânica do veículo.

No interior, o foco foi o conforto e a ergonomia. Os bancos agora possuem maior apoio lateral, além de ventilação e aquecimento. A abertura elétrica do porta-malas tornou-se item de série em todas as versões, e a iluminação interna agora oferece 256 cores de personalização.

As dimensões permanecem inalteradas: 4.740 mm de comprimento, 1.838 mm de largura e 1.435 mm de altura, com entre-eixos de 2.750 mm. O design externo segue o mesmo padrão, concentrando todas as evoluções na mecânica e no software.

Segundo o especialista Anton Vorobev, a combinação do sistema híbrido com o modo Super Race 3.0 transforma o Uni-V. O carro deixa de ser apenas um veículo urbano com visual moderno para se tornar uma ferramenta versátil, permitindo que o proprietário alterne entre a economia rigorosa de combustível e um comportamento dinâmico próximo ao de pista.

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Author`s name Petr Ermilin
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