O mercado de carros elétricos travou: as montadoras da União Europeia correrão riscos financeiros

Setor automotivo europeu corre risco de multas de 16 bilhões de euros por emissões

A indústria automobilística da União Europeia enfrenta a possibilidade de pagar multas que somam entre 15 e 16 bilhões de euros. O risco decorre do não cumprimento das metas comunitárias de redução de emissões de dióxido de carbono (CO 2 ) para frotas de veículos leves, que limitam a média a aproximadamente 93,6 gramas por quilômetro nos novos registros.

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Descompasso entre leis e mercado

O cenário crítico resulta da diferença entre o cronograma legislativo e a demanda real dos consumidores. A participação de veículos 100% elétricos a bateria (BEV) estabilizou em níveis inferiores às projeções da Comissão Europeia. Três fatores principais travaram a adoção em massa por particulares e frotistas:

Fim de incentivos governamentais diretos à compra em mercados centrais;

Expansão lenta da rede de postos de carregamento público ultrarrápido;

Preços dos modelos elétricos ainda elevados em comparação aos modelos térmicos.

Mecanismos de penalização e reações financeiras

A punição financeira é calculada em 95 euros por cada grama de CO 2 excedente, multiplicados por cada veículo matriculado. Para evitar esse prejuízo, os fabricantes adotam medidas de emergência:

Criação de consórcios de emissões (pooling) com concorrentes focados em elétricos;

Venda de modelos a bateria com margens de lucro negativas;

Redução deliberada da produção de carros a combustão para baixar a média de emissões da frota.

Posição atribuída: Segundo a Associação Europeia de Fabricantes de Automóveis (ACEA), a rigidez das sanções, somada à concorrência de marcas externas ao bloco, pode acelerar o fechamento de linhas de montagem e prejudicar investimentos em inovação na Europa.

Pressão externa e subsídios

O setor opera sob pressão dupla: regulamentações internas rígidas e a concorrência global, especialmente a chinesa. A Comissão Europeia já apontou, em investigação anti-subsídios, que a cadeia de valor chinesa recebe apoios estatais que desequilibram a competição. O resultado desse impasse definirá a viabilidade das gamas tradicionais e a retenção da base industrial europeia nos próximos meses.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original da RTP Notícias, da Rádio e Televisão de Portugal (RTP).