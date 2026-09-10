Rússia assume segundo lugar em vendas de carros novos na Europa

A Rússia subiu para a segunda posição no ranking de vendas de carros novos na Europa em agosto. O movimento ocorre mesmo com a queda na demanda interna, superando mercados como França e Reino Unido, ficando atrás apenas da Alemanha.

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Em agosto, foram vendidos 114.285 veículos novos na Rússia, volume 6,5% menor que no mesmo período do ano anterior. Em julho, o país ocupava a quinta posição; a ascensão para o segundo lugar não reflete uma expansão do mercado russo, mas sim a retração sazonal em outros países europeus.

País Vendas (Agosto) Variação anual Alemanha 212.563 +2,6% Rússia 114.285 -6,5% França 94.351 +7,4% Reino Unido 94.236 +13,7% Itália 69.411 +3,2% Espanha 68.544 +11,8%

A Rússia foi o único dos principais mercados europeus a registrar crescimento negativo em agosto. A mudança no ranking foi impulsionada, em parte, pela queda do Reino Unido, que saiu da segunda posição em julho para a quarta. O recuo britânico é atribuído à tradição local de baixa nas vendas em agosto, período que antecede a troca anual de placas em setembro.

No longo prazo, a composição da frota russa apresenta mudanças. Entre janeiro e maio de 2026, as vendas de carros novos (com até 3 anos de uso) somaram 552,2 mil unidades, alta de 9% em relação ao ano anterior. Nesse volume, as marcas nacionais aumentaram sua fatia em 8 pontos percentuais, atingindo 63% do total.

Há também um crescimento em nichos específicos: desde o início do ano, 892 novas picapes RAM foram registradas, um aumento de 121% comparado ao mesmo período do ano passado.

Fonte: Pravda.Ru