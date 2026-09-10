Rússia assume segundo lugar em vendas de carros novos na Europa

A Rússia subiu para a segunda posição no ranking de vendas de carros novos na Europa em agosto. O movimento ocorre mesmo com a queda na demanda interna, superando mercados como França e Reino Unido, ficando atrás apenas da Alemanha.
Em agosto, foram vendidos 114.285 veículos novos na Rússia, volume 6,5% menor que no mesmo período do ano anterior. Em julho, o país ocupava a quinta posição; a ascensão para o segundo lugar não reflete uma expansão do mercado russo, mas sim a retração sazonal em outros países europeus.
|País
|Vendas (Agosto)
|Variação anual
|Alemanha
|212.563
|+2,6%
|Rússia
|114.285
|-6,5%
|França
|94.351
|+7,4%
|Reino Unido
|94.236
|+13,7%
|Itália
|69.411
|+3,2%
|Espanha
|68.544
|+11,8%
A Rússia foi o único dos principais mercados europeus a registrar crescimento negativo em agosto. A mudança no ranking foi impulsionada, em parte, pela queda do Reino Unido, que saiu da segunda posição em julho para a quarta. O recuo britânico é atribuído à tradição local de baixa nas vendas em agosto, período que antecede a troca anual de placas em setembro.
No longo prazo, a composição da frota russa apresenta mudanças. Entre janeiro e maio de 2026, as vendas de carros novos (com até 3 anos de uso) somaram 552,2 mil unidades, alta de 9% em relação ao ano anterior. Nesse volume, as marcas nacionais aumentaram sua fatia em 8 pontos percentuais, atingindo 63% do total.
Há também um crescimento em nichos específicos: desde o início do ano, 892 novas picapes RAM foram registradas, um aumento de 121% comparado ao mesmo período do ano passado.
Fonte: Pravda.Ru
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