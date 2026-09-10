O asfalto de Nápoles perdeu o silêncio: a nova tecnologia que transformou o pavimento em vigia constante

A certificação de um trecho inteligente na Tangenziale di Napoli, a via circular de Nápoles, coloca a tecnologia de comunicação entre infraestrutura e veículos no centro do planejamento rodoviário europeu. O sistema integra sensores, Inteligência Artificial (IA) e antenas 5G para reduzir a dependência exclusiva da visão do condutor ou de câmeras embarcadas.

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O projeto, homologado pelas autoridades italianas sob o Decreto Smart Road, abrange 22 quilômetros da via. A iniciativa serve como modelo para a generalização da tecnologia V2X (Vehicle-to-Everything) nos principais corredores de transporte da Europa, transformando o asfalto em um elemento ativo de interlocução com os veículos.

Funcionamento e Monitoramento Técnico

Desenvolvida pela empresa Movyon, a infraestrutura utiliza uma rede de sensores e nós de computação de proximidade (edge computing). O sistema opera em três frentes principais:

Leitura Física: Sensores de pesagem dinâmica (Weigh-in-Motion) embutidos no pavimento medem o peso por eixo de caminhões em velocidade de cruzeiro para evitar danos estruturais. Microestações meteorológicas monitoram a temperatura e riscos de aquaplanagem.

Sensores de pesagem dinâmica (Weigh-in-Motion) embutidos no pavimento medem o peso por eixo de caminhões em velocidade de cruzeiro para evitar danos estruturais. Microestações meteorológicas monitoram a temperatura e riscos de aquaplanagem. Visão Computacional: IA analisa o fluxo de tráfego em tempo real para detectar anomalias, como veículos parados no acostamento, pedestres na via ou cargas caídas.

IA analisa o fluxo de tráfego em tempo real para detectar anomalias, como veículos parados no acostamento, pedestres na via ou cargas caídas. Comunicação Direta: Unidades de beira de estrada (Roadside Units) emitem alertas cooperativos (C-ITS) via rede celular e curta distância, avisando sobre perigos antes que eles fiquem visíveis ao motorista.

Todos os dados convergem para um Digital Twin (gêmeo digital), uma réplica virtual 3D da rodovia. Essa ferramenta permite que a central de controle ajuste limites de velocidade e mobilize equipes de assistência preventivamente.

Limitação Tecnológica: Embora a via seja sofisticada, a comunicação direta no painel de instrumentos está restrita a carros modernos com protocolos de fábrica (como o Car2X de marcas como Volkswagen, Audi e Mercedes-Benz), dado que a média de idade da frota europeia é de 12 anos.

Implementação em Portugal

Portugal aplica tecnologias semelhantes por meio do consórcio C-Roads Portugal, que reúne o Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT), a Brisa e a Infraestruturas de Portugal (IP). Testes de transmissão V2X já ocorrem em trechos das autoestradas A1 (Lisboa–Porto), A25 e A28.

Esses ensaios focam na validação de avisos sobre obras, viaturas de emergência e condições climáticas. O objetivo é garantir a interoperabilidade europeia, permitindo que veículos de diferentes países decodifiquem os mesmos protocolos de segurança ao cruzar fronteiras.

Impacto na Condução Autônoma

A infraestrutura inteligente resolve uma limitação crítica dos carros autônomos: a dependência de sensores a bordo (como LiDAR e radares), que falham em casos de neblina densa ou curvas cegas. Ao transferir parte da percepção para a estrada, a via atua como um copiloto, viabilizando a transição comercial para os níveis 3 e 4 de automação.

Persistem, porém, desafios quanto ao custo de expansão para vias secundárias, a cibersegurança do sistema e a gestão da privacidade dos dados de geolocalização dos usuários.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original da RTP Notícias, da Rádio e Televisão de Portugal (RTP).