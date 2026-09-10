O asfalto de Nápoles perdeu o silêncio: a nova tecnologia que transformou o pavimento em vigia constante

A certificação de um trecho inteligente na Tangenziale di Napoli, a via circular de Nápoles, coloca a tecnologia de comunicação entre infraestrutura e veículos no centro do planejamento rodoviário europeu. O sistema integra sensores, Inteligência Artificial (IA) e antenas 5G para reduzir a dependência exclusiva da visão do condutor ou de câmeras embarcadas.
O projeto, homologado pelas autoridades italianas sob o Decreto Smart Road, abrange 22 quilômetros da via. A iniciativa serve como modelo para a generalização da tecnologia V2X (Vehicle-to-Everything) nos principais corredores de transporte da Europa, transformando o asfalto em um elemento ativo de interlocução com os veículos.
Desenvolvida pela empresa Movyon, a infraestrutura utiliza uma rede de sensores e nós de computação de proximidade (edge computing). O sistema opera em três frentes principais:
Todos os dados convergem para um Digital Twin (gêmeo digital), uma réplica virtual 3D da rodovia. Essa ferramenta permite que a central de controle ajuste limites de velocidade e mobilize equipes de assistência preventivamente.
Limitação Tecnológica: Embora a via seja sofisticada, a comunicação direta no painel de instrumentos está restrita a carros modernos com protocolos de fábrica (como o Car2X de marcas como Volkswagen, Audi e Mercedes-Benz), dado que a média de idade da frota europeia é de 12 anos.
Portugal aplica tecnologias semelhantes por meio do consórcio C-Roads Portugal, que reúne o Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT), a Brisa e a Infraestruturas de Portugal (IP). Testes de transmissão V2X já ocorrem em trechos das autoestradas A1 (Lisboa–Porto), A25 e A28.
Esses ensaios focam na validação de avisos sobre obras, viaturas de emergência e condições climáticas. O objetivo é garantir a interoperabilidade europeia, permitindo que veículos de diferentes países decodifiquem os mesmos protocolos de segurança ao cruzar fronteiras.
A infraestrutura inteligente resolve uma limitação crítica dos carros autônomos: a dependência de sensores a bordo (como LiDAR e radares), que falham em casos de neblina densa ou curvas cegas. Ao transferir parte da percepção para a estrada, a via atua como um copiloto, viabilizando a transição comercial para os níveis 3 e 4 de automação.
Persistem, porém, desafios quanto ao custo de expansão para vias secundárias, a cibersegurança do sistema e a gestão da privacidade dos dados de geolocalização dos usuários.
Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original da RTP Notícias, da Rádio e Televisão de Portugal (RTP).
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