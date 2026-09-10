Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Sua rotina diária no trânsito alimenta a tecnologia: a mudança radical na coleta de dados da marca alemã

Carros

BMW usa carros de clientes para treinar sistemas de direção autônoma

A BMW expandiu seu programa de coleta de dados de imagem em tráfego real na Europa. A montadora alemã utiliza veículos de clientes para alimentar e aprimorar sistemas de assistência ao condutor e funções de condução parcialmente autônoma, focando na arquitetura Neue Klasse.

BMW i4
Photo: Wikipedia by Alexander Migl - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=116796746
BMW i4

Funcionamento e gatilhos de coleta

O sistema não realiza monitoramento contínuo. A captura de imagens das câmeras externas e de parâmetros de condução — como trajetória, ângulo de direção e velocidade — ocorre apenas em situações específicas pré-programadas. O processo é ativado quando o veículo registra:

  • Manobras evasivas;
  • Freadas bruscas;
  • Ativações do sistema de frenagem autônoma de emergência;
  • Desvios automáticos para evitar colisões em rodovias.

Nesses eventos, o automóvel armazena até 120 segundos de imagens. Segundo a fabricante, a medida é necessária porque simulações de laboratório e frotas internas não replicam a imprevisibilidade do trânsito real, essencial para o treinamento de modelos de machine learning.

Modelos abrangidos e privacidade

A participação no programa requer autorização explícita do proprietário. Estão incluídos os novos iX3 e i3, a geração atual do X5 e a versão renovada do Série 7.

Proteção de dados: Para cumprir as normas europeias de privacidade, a BMW aplica o conceito de privacy by design. O número do chassi (VIN) é removido no momento do download para os servidores, eliminando a rastreabilidade do veículo.

A BMW afirma ainda que rostos de pedestres e placas de outros veículos são desfocados ou ocultados antes de qualquer análise técnica.

Objetivo tecnológico

A estratégia visa evitar a estagnação tecnológica após a venda do veículo. A experiência acumulada por condutores reais deve ser convertida em melhorias para toda a frota via atualizações remotas (over-the-air).

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original da RTP Notícias, da Rádio e Televisão de Portugal (RTP).

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Petr Ermilin
Agora a ler
Folhas de pinheiro: a solução caseira para controlar a umidade nos móveis
Casa, Reforma e Imóveis
Folhas de pinheiro: a solução caseira para controlar a umidade nos móveis
Colômbia e Brasil revelaram monstros submersos: evidências físicas forçaram revisão de limites naturais
Curiosidades
Colômbia e Brasil revelaram monstros submersos: evidências físicas forçaram revisão de limites naturais
A relação entre a oscilação térmica e a durabilidade do esmalte
Mulher
A relação entre a oscilação térmica e a durabilidade do esmalte
Mais populares
Colômbia e Brasil revelaram monstros submersos: evidências físicas forçaram revisão de limites naturais

Exploradores e pesquisadores documentaram ao longo das décadas encontros com espécimes de dimensões que testam os limites da biologia moderna em selvas.

Colômbia e Brasil revelaram monstros submersos: evidências físicas forçaram revisão de limites naturais
A relação entre a oscilação térmica e a durabilidade do esmalte
A relação entre a oscilação térmica e a durabilidade do esmalte
Kia Sportage seminovo: a escolha lógica para quem evita marcas chinesas
Abandonar a máscara de cílios: a mudança estratégica que transformou o padrão de beleza atual
1.º Seminário Geopolítico Arresala: "O Irã e as Mudanças Geopolíticas" Amyra El Khalili Dois cronistas do Brasil Adilson Roberto Gonçalves Mulheres: respeito tem de começar cedo Freitas Jolivaldo
Jardins verticais esquecidos: a planta que dominou fachadas forçou mudanças drásticas no paisagismo
Como vestir-se para parecer passageiro de primeira classe sem abrir mão do conforto
Novo crossover BYD Ti 6 traz sensor LiDAR para navegação semi-autônoma
Novo crossover BYD Ti 6 traz sensor LiDAR para navegação semi-autônoma
últimos materiais
Jantar após as 18h prejudica a saúde? O que a biologia diz
Alertas ignorados sobre a fronteira de Ceuta: a verdade ocultada por trás da crise migratória
Manchas amareladas nas pálpebras: quando o sinal merece atenção
Sua rotina diária no trânsito alimenta a tecnologia: a mudança radical na coleta de dados da marca alemã
O asfalto de Nápoles perdeu o silêncio: a nova tecnologia que transformou o pavimento em vigia constante
Foco no couro cabeludo é a chave do método japonês para cabelos saudáveis
Caju na Guiné-Bissau: novo plano visa transformar a castanha localmente
Como vestir-se para parecer passageiro de primeira classe sem abrir mão do conforto
Maurício ou Seychelles? O detalhe que define a melhor escolha no Índico
Traição da farda no Porto: sentença inédita marcou o fim de atividades paralelas perigosas
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.