Sua rotina diária no trânsito alimenta a tecnologia: a mudança radical na coleta de dados da marca alemã

BMW usa carros de clientes para treinar sistemas de direção autônoma

A BMW expandiu seu programa de coleta de dados de imagem em tráfego real na Europa. A montadora alemã utiliza veículos de clientes para alimentar e aprimorar sistemas de assistência ao condutor e funções de condução parcialmente autônoma, focando na arquitetura Neue Klasse.

Photo: Wikipedia by Alexander Migl - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=116796746 BMW i4

Funcionamento e gatilhos de coleta

O sistema não realiza monitoramento contínuo. A captura de imagens das câmeras externas e de parâmetros de condução — como trajetória, ângulo de direção e velocidade — ocorre apenas em situações específicas pré-programadas. O processo é ativado quando o veículo registra:

Manobras evasivas;

Freadas bruscas;

Ativações do sistema de frenagem autônoma de emergência;

Desvios automáticos para evitar colisões em rodovias.

Nesses eventos, o automóvel armazena até 120 segundos de imagens. Segundo a fabricante, a medida é necessária porque simulações de laboratório e frotas internas não replicam a imprevisibilidade do trânsito real, essencial para o treinamento de modelos de machine learning.

Modelos abrangidos e privacidade

A participação no programa requer autorização explícita do proprietário. Estão incluídos os novos iX3 e i3, a geração atual do X5 e a versão renovada do Série 7.

Proteção de dados: Para cumprir as normas europeias de privacidade, a BMW aplica o conceito de privacy by design. O número do chassi (VIN) é removido no momento do download para os servidores, eliminando a rastreabilidade do veículo.

A BMW afirma ainda que rostos de pedestres e placas de outros veículos são desfocados ou ocultados antes de qualquer análise técnica.

Objetivo tecnológico

A estratégia visa evitar a estagnação tecnológica após a venda do veículo. A experiência acumulada por condutores reais deve ser convertida em melhorias para toda a frota via atualizações remotas (over-the-air).

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original da RTP Notícias, da Rádio e Televisão de Portugal (RTP).