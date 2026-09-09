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Geely Monjaro Plus usa direção nas quatro rodas para facilitar manobras

Carros

A Geely lançou o Monjaro Plus, uma versão do crossover que cresce na distância entre eixos, agora com 2750 mm. O salto dimensional traz mais espaço interno, mas impõe um desafio clássico de engenharia: quanto maior o carro, mais difícil é manobrá-lo em espaços apertados.

Geely Monjaro
Photo: Wikipedia by JustAnotherCarDesigner, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Geely Monjaro

Para anular esse efeito, a marca adotou o chassi com direção nas quatro rodas. As rodas traseiras agora esterçam, reduzindo o raio de giro e aumentando a estabilidade em curvas rápidas. Na prática, o sistema remove a sensação de estar dirigindo um "navio" dentro da cidade.

O destaque técnico é o "modo caranguejo". Com ele, as rodas dianteiras e traseiras giram a 45 graus, permitindo que o carro se desloque na diagonal. Esse recurso não serve para a estrada, mas resolve dois problemas reais: entrar em vagas de estacionamento extremamente estreitas e fazer retornos em ruas apertadas sem precisar de várias manobras de ré e frente.

Outra adição relevante é o Lidar. Diferente de câmeras ou radares comuns, o Lidar usa feixes de laser para mapear o ambiente em 3D. Para quem usa o controle de cruzeiro adaptativo, isso significa que o sistema identifica obstáculos com mais precisão e reage mais rápido a mudanças de distância, especialmente sob chuva ou neblina, onde a visão óptica falha.

Dentro da cabine, a Geely trocou a maioria dos botões físicos por um painel digital central com comandos por toque e assistente de voz. Se por um lado o visual fica limpo, por outro, o motorista perde a memória tátil: ajustar a temperatura do ar ou o volume do som agora exige desviar o olhar da estrada para navegar em menus.

A chegada de sistemas como a direção nas quatro rodas e o Lidar em um crossover de massa muda a natureza do veículo. O carro deixa de ser apenas um transporte familiar para se tornar um gadget complexo, onde a manutenção da eletrônica e o custo de reparo de sensores sensíveis passam a ser pontos decisivos para o proprietário.

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Author`s name Petr Ermilin
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