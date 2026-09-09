Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >
Rússia e China investem 4,5 bilhões de rublos em energia solar na Ilha Bolshoy Ussuriysky
Equilíbrio fiscal sob pressão em Portugal: novas medidas forçam ajustes inesperados no orçamento
Tempo prolongado de imobilidade e câncer: o que mostrou o estudo
Impacto da caminhada na redução da gordura visceral e prevenção de doenças
Cirurgia em criança no Daguestão marca recorde de altitude na medicina russa
Açúcar e memória após os 60: quando o hábito pode acelerar o declínio
Fadiga precoce e falta de foco na escola: quando a dieta matinal é a causa
Governo de Portugal em rota de colisão: novos cortes tributários alteraram planos de arrecadação
O fim da era da balança: a nova tecnologia que revelou falhas graves nos diagnósticos clínicos

Novo crossover BYD Ti 6 traz sensor LiDAR para navegação semi-autônoma

Carros

Um protótipo do novo crossover BYD Fang Cheng Bao (FCB) Ti 6 foi flagrado nas ruas da China. O modelo chega para preencher a lacuna entre o compacto Ti 3 e o maior Ti 7. Originalmente, a divisão Fang Cheng Bao focava em off-road bruto, mas agora a marca migra para o asfalto com SUVs urbanos e liftbacks, que em mercados globais costumam carregar a assinatura da BYD ou Denza.

BYD Seal 06
Photo: commons.wikimedia.org by JustAnotherCarDesigner, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
BYD Seal 06

Visualmente, o Ti 6 abandona as linhas conservadoras. O conjunto apresenta capô alto, caixas de roda largas e para-choques robustos. A iluminação é retangular, com luzes de condução em formato de bumerangue. Um detalhe técnico positivo para o proprietário: a BYD manteve as maçanetas tradicionais. Ao contrário das maçanetas retráteis, que costumam falhar ou congelar, o sistema convencional é mais resiliente e simples de manter.

No teto, destaca-se o sensor LiDAR, o "olho" do sistema DiPilot 300. Na prática, isso permite que o carro navegue entre pontos quase sozinho, embora o motorista precise monitorar o trajeto. No interior, a BYD optou por um único monitor flutuante. A decisão de não usar a configuração de telas duplas (comum em marcas como a Li Auto) reduz a poluição visual e pode tornar a ergonomia mais intuitiva para quem dirige.

As dimensões são 4.805 mm de comprimento, 1.960 mm de largura e 1.880 mm de altura, com entre-eixos de 2.810 mm. Ele é quase 20 centímetros menor que o Ti 7, situando-se em uma categoria de tamanho próxima ao Chery Tiggo 9. O modelo é rigorosamente para cinco passageiros. Vale notar que, enquanto o Ti 7 chinês é de cinco lugares, a versão global é de sete; isso indica que o Ti 6 já nasce com foco no mercado de exportação.

Um ponto questionável é o volume do porta-malas: 780 litros. Para um carro de 4,8 metros, esse número é excessivo. Provavelmente, a fabricante mediu o espaço até o teto e somou os compartimentos técnicos sob o piso, comuns em híbridos e elétricos, o que infla o dado real de carga útil.

Embora a motorização não tenha sido confirmada, a tendência é repetir as opções do Ti 7:

Versão Potência Autonomia / Detalhes
Híbrido Paralelo 156 cv (combustão) + 272-490 cv (elétricos) 135-315 km em modo elétrico (CLTC)
Elétrico (BEV) 408-700 cv 675-755 km de autonomia

O Ti 7 já provou sua força na China, com quase 115 mil unidades vendidas nos primeiros sete meses de 2026. O Ti 6 deve entrar em uma faixa de preço mais acessível, atraindo quem considera o topo de linha excessivo em dimensões.

Como observa o especialista Anton Vorobev, o sucesso desses modelos depende do equilíbrio entre as dimensões externas e o espaço interno útil, evitando que o carro se torne apenas uma "caixa vazia" com números impressionantes no papel.

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
Agora a ler
Jardins verticais esquecidos: a planta que dominou fachadas forçou mudanças drásticas no paisagismo
Jardinagem
Jardins verticais esquecidos: a planta que dominou fachadas forçou mudanças drásticas no paisagismo
Prancha, agachamento e ponte: 3 exercícios básicos para transformar seu corpo
Fitness
Prancha, agachamento e ponte: 3 exercícios básicos para transformar seu corpo
Tons profundos e saturados dominam a paleta de unhas desta temporada
Mulher
Tons profundos e saturados dominam a paleta de unhas desta temporada
Mais populares
Colômbia e Brasil revelaram monstros submersos: evidências físicas forçaram revisão de limites naturais

Exploradores e pesquisadores documentaram ao longo das décadas encontros com espécimes de dimensões que testam os limites da biologia moderna em selvas.

Colômbia e Brasil revelaram monstros submersos: evidências físicas forçaram revisão de limites naturais
A relação entre a oscilação térmica e a durabilidade do esmalte
A relação entre a oscilação térmica e a durabilidade do esmalte
Kia Sportage seminovo: a escolha lógica para quem evita marcas chinesas
Abandonar a máscara de cílios: a mudança estratégica que transformou o padrão de beleza atual
1.º Seminário Geopolítico Arresala: "O Irã e as Mudanças Geopolíticas" Amyra El Khalili Dois cronistas do Brasil Adilson Roberto Gonçalves Mulheres: respeito tem de começar cedo Freitas Jolivaldo
Jardins verticais esquecidos: a planta que dominou fachadas forçou mudanças drásticas no paisagismo
Kia Stinger no mercado de usados: a aposta arriscada que divide a opinião de especialistas técnicos
Redesenho do spoiler traseiro amplia a eficiência energética do novo Model Y L
Redesenho do spoiler traseiro amplia a eficiência energética do novo Model Y L
últimos materiais
Novo crossover BYD Ti 6 traz sensor LiDAR para navegação semi-autônoma
Tempo prolongado de imobilidade e câncer: o que mostrou o estudo
Impacto da caminhada na redução da gordura visceral e prevenção de doenças
Cirurgia em criança no Daguestão marca recorde de altitude na medicina russa
Açúcar e memória após os 60: quando o hábito pode acelerar o declínio
Fadiga precoce e falta de foco na escola: quando a dieta matinal é a causa
Governo de Portugal em rota de colisão: novos cortes tributários alteraram planos de arrecadação
O fim da era da balança: a nova tecnologia que revelou falhas graves nos diagnósticos clínicos
Negligência dentro do colégio: pais avançam na justiça por indenização de valor milionário
Por que guardar uma colher de metal no congelador resolve problemas inesperados em casa
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.