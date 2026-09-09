Novo crossover BYD Ti 6 traz sensor LiDAR para navegação semi-autônoma

Um protótipo do novo crossover BYD Fang Cheng Bao (FCB) Ti 6 foi flagrado nas ruas da China. O modelo chega para preencher a lacuna entre o compacto Ti 3 e o maior Ti 7. Originalmente, a divisão Fang Cheng Bao focava em off-road bruto, mas agora a marca migra para o asfalto com SUVs urbanos e liftbacks, que em mercados globais costumam carregar a assinatura da BYD ou Denza.

Photo: commons.wikimedia.org by JustAnotherCarDesigner, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ BYD Seal 06

Visualmente, o Ti 6 abandona as linhas conservadoras. O conjunto apresenta capô alto, caixas de roda largas e para-choques robustos. A iluminação é retangular, com luzes de condução em formato de bumerangue. Um detalhe técnico positivo para o proprietário: a BYD manteve as maçanetas tradicionais. Ao contrário das maçanetas retráteis, que costumam falhar ou congelar, o sistema convencional é mais resiliente e simples de manter.

No teto, destaca-se o sensor LiDAR, o "olho" do sistema DiPilot 300. Na prática, isso permite que o carro navegue entre pontos quase sozinho, embora o motorista precise monitorar o trajeto. No interior, a BYD optou por um único monitor flutuante. A decisão de não usar a configuração de telas duplas (comum em marcas como a Li Auto) reduz a poluição visual e pode tornar a ergonomia mais intuitiva para quem dirige.

As dimensões são 4.805 mm de comprimento, 1.960 mm de largura e 1.880 mm de altura, com entre-eixos de 2.810 mm. Ele é quase 20 centímetros menor que o Ti 7, situando-se em uma categoria de tamanho próxima ao Chery Tiggo 9. O modelo é rigorosamente para cinco passageiros. Vale notar que, enquanto o Ti 7 chinês é de cinco lugares, a versão global é de sete; isso indica que o Ti 6 já nasce com foco no mercado de exportação.

Um ponto questionável é o volume do porta-malas: 780 litros. Para um carro de 4,8 metros, esse número é excessivo. Provavelmente, a fabricante mediu o espaço até o teto e somou os compartimentos técnicos sob o piso, comuns em híbridos e elétricos, o que infla o dado real de carga útil.

Embora a motorização não tenha sido confirmada, a tendência é repetir as opções do Ti 7:

Versão Potência Autonomia / Detalhes Híbrido Paralelo 156 cv (combustão) + 272-490 cv (elétricos) 135-315 km em modo elétrico (CLTC) Elétrico (BEV) 408-700 cv 675-755 km de autonomia

O Ti 7 já provou sua força na China, com quase 115 mil unidades vendidas nos primeiros sete meses de 2026. O Ti 6 deve entrar em uma faixa de preço mais acessível, atraindo quem considera o topo de linha excessivo em dimensões.

Como observa o especialista Anton Vorobev, o sucesso desses modelos depende do equilíbrio entre as dimensões externas e o espaço interno útil, evitando que o carro se torne apenas uma "caixa vazia" com números impressionantes no papel.