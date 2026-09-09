Redesenho do spoiler traseiro amplia a eficiência energética do novo Model Y L

A Tesla divulgou os dados da EPA (Agência de Proteção Ambiental dos EUA) para o Model Y L, a versão alongada do crossover com três fileiras de assentos. O resultado surpreendeu: o modelo superou as próprias previsões da montadora e se tornou a variante com maior autonomia da família Model Y no mercado americano.

Photo: Own work by Alexander-93, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Tesla Model 3

Na prática, a diferença aparece quando comparamos a versão L com a Model Y Premium AWD padrão. Com rodas de 19 polegadas, a versão alongada atinge 332 milhas (cerca de 534 km), superando a estimativa inicial da Tesla em 7 milhas. Já com rodas de 20 polegadas, a autonomia cai para 328 milhas (528 km), mas ainda fica 8 milhas acima do previsto.

Modelo Rodas Autonomia (EPA) Model Y Premium AWD 19 pol. 327 milhas Model Y L Premium AWD 19 pol. 332 milhas Model Y Premium AWD 20 pol. 303 milhas Model Y L Premium AWD 20 pol. 328 milhas

Há aqui um ponto técnico interessante. Teoricamente, um carro maior, mais pesado e com maior área frontal deveria consumir mais energia e entregar menos quilômetros por carga. No entanto, a perda de eficiência ao trocar as rodas de 19 por 20 polegadas na versão L é de apenas 4 milhas, enquanto no Model Y padrão essa diferença é muito mais drástica. Isso indica que a Tesla mexeu na eficiência global do conjunto.

O ajuste principal foi aerodinâmico. O spoiler traseiro foi redesenhado e agora é integrado à carroceria, em vez de ser um componente fixado separadamente. Segundo a fabricante, essa mudança sozinha adicionou cerca de 15 milhas à autonomia. De bônus, a alteração permitiu mover a luz de freio para dentro do spoiler, liberando mais espaço para a cabeça dos passageiros da terceira fileira.

Outro detalhe é a introdução do ar-condicionado de três zonas. É a primeira vez que a Tesla usa esse sistema na linha, permitindo controlar a temperatura de forma pontual e evitar o gasto desnecessário de energia resfriando ou aquecendo áreas vazias do habitáculo.

Para quem busca um substituto para a minivan familiar, o Model Y L parece a escolha lógica, mas há ressalvas. Alguns proprietários já relataram problemas na suspensão traseira, que pode sofrer com o peso extra da carroceria alongada somado à carga total de passageiros.

Como observa o especialista Anton Vorobev, existe uma linha clara entre a autonomia de catálogo da EPA e a realidade de um carro com as três fileiras ocupadas, o que inevitavelmente reduz a eficiência da bateria.

As primeiras entregas do Model Y L começam este mês, com algumas unidades já disponíveis para test-drive nas concessionárias dos Estados Unidos.