Design em forma de ovo fracassou: Mercedes abandona estética polêmica para retomar linhas clássicas

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Carros

A Mercedes-Benz decidiu admitir que o design arredondado da linha EQ — apelidado por muitos de "ovo" — não convenceu o público mais tradicional. Imagens de um protótipo do novo Classe E elétrico, flagrado nos arredores de Nürburgring, mostram que a marca está abandonando as formas excessivamente fluidas para retomar as proporções clássicas de um sedã.

Mercedes-Benz EQE 002
Photo: commons.wikimedia.org by JustAnotherCarDesigner, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Mercedes-Benz EQE 002

A mudança estética não é apenas cosmética, mas reflete a busca por uma identidade mais imponente. Os faróis agora são mais alongados e expressivos do que os do Classe C, incorporando luzes diurnas com o desenho da estrela de três pontas. Outro detalhe prático é o retorno das maçanetas físicas, substituindo os painéis sensíveis ao toque ou mecanismos ocultos que muitas vezes complicam o uso cotidiano.

Para quem observa a engenharia, o foco está no gerenciamento térmico. A presença de entradas de ar inferiores e fendas laterais para resfriamento dos freios indica que o carro foi projetado para suportar altas cargas e velocidades, e não apenas para o fluxo urbano. Na traseira, um discreto spoiler lip e lanternas alongadas fazem uma referência direta ao icônico W123.

Um ponto crucial para a dirigibilidade é a inclusão do sistema de esterçamento das rodas traseiras. Em um sedã elétrico, onde o peso das baterias eleva consideravelmente a massa total, esse recurso deixa de ser um acessório de luxo para se tornar uma ferramenta necessária para reduzir o raio de giro e manter a agilidade em espaços apertados.

Sob a carroceria, a Mercedes implementa a nova arquitetura MB.EA-M, focada em veículos de médio porte. O objetivo é corrigir as falhas de autonomia do EQE. A meta é ambiciosa: alcançar até 1.000 quilômetros de autonomia no ciclo WLTP para as versões de tração traseira com um único motor, transformando o carro em um veículo de longa distância.

Para quem busca performance, a gama incluirá versões 4MATIC com dois motores. No topo da pirâmide, a divisão AMG deve entregar até 900 cavalos de potência. Embora transforme o sedã executivo em um hipercarro em termos de números, surge a dúvida sobre a utilidade real de tanta potência em um veículo de uso civil.

Essa mudança de rumo, tanto na plataforma quanto no visual, é uma tentativa de recuperar a confiança do comprador que espera de um elétrico a experiência de um automóvel real, e não um experimento de design industrial. O novo Classe E elétrico deve chegar às concessionárias em 2027, antecipando em um ano o cronograma original da fabricante.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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