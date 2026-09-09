Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >
Dores na lombar nunca mais: a estrutura física mudou após a adoção de uma postura silenciosa
Treino em casa: 6 exercícios usando o sofá para fortalecer o corpo
Revolução das camadas: os pilares esquecidos que elevaram a estética do seu guarda-roupa de outono
Tentando ter filhos? O impacto do cigarro na concepção
Kia Sportage seminovo: a escolha lógica para quem evita marcas chinesas
Adeus ao nude sem graça: a nova tonalidade cremosa que conquistou as redes sociais
Reações estranhas do seu cão: entenda o que alterou o comportamento do animal dentro de casa
Colômbia e Brasil revelaram monstros submersos: evidências físicas forçaram revisão de limites naturais
O cigarro virou um muro invisível: a convivência social sofreu um golpe inesperado após décadas

Kia Stinger no mercado de usados: a aposta arriscada que divide a opinião de especialistas técnicos

Carros

O Kia Stinger nasceu de uma tentativa de invadir o território dos Gran Turismo: tração traseira, performance de pista e conforto de luxo. Na prática, é um Genesis disfarçado de Kia. Para quem assume o volante, isso significa um pacto técnico: você ganha a dinâmica de um esportivo e o espaço de um liftback, mas aceita a vulnerabilidade de uma altura livre do solo de apenas 134 mm e um custo de manutenção que ignora a etiqueta de "carro popular".

0 Kia Stinger 0
Photo: commons.wikimedia.org by Benespit, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
0 Kia Stinger 0

O coração da maioria das unidades no mercado é o motor 2.0 turbo (197 ou 247 cv). É um bloco de alumínio com corrente de distribuição, projetado para durar entre 220 e 250 mil quilômetros. No entanto, há uma armadilha nas séries iniciais: a bomba de alta pressão (HPFP). Em versões antigas, o par do êmbolo pode sofrer desgaste prematuro ou permitir a passagem de combustível para o óleo lubrificante. A engenharia corrigiu o problema em lotes posteriores, mas em carros dos primeiros anos, a consulta ao histórico de trocas em garantia é obrigatória.

Para quem busca potência bruta, o V6 3.3 (370 cv) é a escolha lógica. Tecnicamente, ele é mais robusto que o quatro cilindros, mas o custo operacional escala rapidamente: impostos mais altos, consumo elevado e a exigência rigorosa de combustível de alta octanagem (mínimo AI-98). Já as versões 2.5, comuns em importações paralelas, são as mais problemáticas: apresentam tendência ao consumo excessivo de óleo e risco de fundir as bronzinas se o nível de lubrificação cair minimamente.

A transmissão é o conversor de torque de oito marchas A8LR1/A8TR1. A caixa já chegou ao Stinger com ajustes de maturidade e, com trocas regulares de fluido, tende a sobreviver ao motor. O ponto crítico surge nas versões potentes: o alto torque desgasta as fibras dos discos de fricção e o corpo de válvulas entre 150 e 200 mil quilômetros. Outro detalhe técnico: a junta do cárter tende a ressecar, exigindo atenção a vazamentos.

A suspensão do Stinger foi calibrada para asfalto perfeito. A rigidez garante a precisão na curva, mas acelera a fadiga dos componentes em vias irregulares. Enquanto em estradas planas a vida útil dos componentes chega a 100 mil km, no trânsito urbano as pivôs e a bucha da caixa de direção podem pedir substituição já entre 60 e 80 mil km.

O mecânico Denis Khromov alerta que o valor das peças e da mão de obra especializada permanece alto. Isso, somado a uma baixa liquidez no mercado de usados, torna o carro um ativo arriscado para quem planeja revender o veículo em curto prazo.

No campo da eletrônica, o sistema é estável, exceto por falhas pontuais nos motores dos espelhos retrovisores e no ventilador da calefação, que sofrem em climas extremos. A carroceria resiste bem à corrosão, mas os acabamentos cromados perdem o brilho rapidamente ao entrar em contato com agentes químicos de limpeza de estradas.

Parâmetro Versão 2.0 Versão 3.3 V6
Vida útil do motor 220-250 mil km Acima da média
Combustível exigido AI-95 AI-98
Ponto crítico Bomba HPFP (iniciais) Impostos e consumo

O Stinger é uma máquina precisa para quem prioriza a dirigibilidade e aceita o custo de manutenção de um premium. No mercado de usados, ele disputa espaço com o BMW Série 3 e o Genesis G70, vencendo no volume interno, mas exigindo um rigor técnico muito maior na revisão do conjunto de suspensão.

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Dmitriy Sokolov
Agora a ler
Colômbia e Brasil revelaram monstros submersos: evidências físicas forçaram revisão de limites naturais
Curiosidades
Colômbia e Brasil revelaram monstros submersos: evidências físicas forçaram revisão de limites naturais
Pedicure japonesa e Bare French: alternativas para quem evita esmaltes intensos
Mulher
Pedicure japonesa e Bare French: alternativas para quem evita esmaltes intensos
Pele iluminada: a alternativa japonesa aos peelings químicos fortes
Mulher
Pele iluminada: a alternativa japonesa aos peelings químicos fortes
Mais populares
Adeus ao ultra-baggy: as novas silhuetas de jeans para o outono 2026

As calças ultra-baggy perdem espaço para novas formas e cores neste outono, trazendo de volta cortes que priorizam a proporção e detalhes estruturados.

Adeus ao ultra-baggy: as novas silhuetas de jeans para o outono 2026
Scandi nails: a nova abordagem do minimalismo para o cuidado das unhas
Scandi nails: a nova abordagem do minimalismo para o cuidado das unhas
Manicure de setembro aposta em pigmentos intensos para adaptar visual ao clima
Abandonar a máscara de cílios: a mudança estratégica que transformou o padrão de beleza atual
1.º Seminário Geopolítico Arresala: "O Irã e as Mudanças Geopolíticas" Amyra El Khalili Dois cronistas do Brasil Adilson Roberto Gonçalves Mulheres: respeito tem de começar cedo Freitas Jolivaldo
Acessórios robustos e drapeados inspirados na Antiguidade ganham força no mercado
Batom líquido da Dior usa efeito blur para evitar aspecto seco do matte
Pele iluminada: a alternativa japonesa aos peelings químicos fortes
Pele iluminada: a alternativa japonesa aos peelings químicos fortes
últimos materiais
Treino em casa: 6 exercícios usando o sofá para fortalecer o corpo
Revolução das camadas: os pilares esquecidos que elevaram a estética do seu guarda-roupa de outono
Tentando ter filhos? O impacto do cigarro na concepção
Kia Sportage seminovo: a escolha lógica para quem evita marcas chinesas
Adeus ao nude sem graça: a nova tonalidade cremosa que conquistou as redes sociais
Reações estranhas do seu cão: entenda o que alterou o comportamento do animal dentro de casa
Colômbia e Brasil revelaram monstros submersos: evidências físicas forçaram revisão de limites naturais
O cigarro virou um muro invisível: a convivência social sofreu um golpe inesperado após décadas
Transtornos alimentares e renda: quando o status social influencia o risco
Transformação radical dos vegetais no fogo: a técnica esquecida que redefine o sabor das carnes
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.