Especialistas alertam que falhas na ignição podem danificar catalisadores e sistemas eletrônicos dos carros

Queda de potência e aumento no consumo de combustível costumam ser atribuídos a combustíveis ruins ou bicos injetores sujos. No entanto, a causa técnica muitas vezes reside no desgaste das velas de ignição. A instabilidade da centelha impede a queima completa da mistura nos cilindros, gerando um efeito cascata que afeta a economia e a integridade do motor.

Photo: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Пожилой инженер диагностирует двигатель Honda в лаборатории

O desgaste natural dos eletrodos e o acúmulo de resíduos aumentam a folga entre eles, provocando falhas de ignição. Quando isso ocorre, a eletrônica do carro tenta compensar a perda de eficiência ajustando a injeção de combustível. Segundo Nikita Rodionov, diretor técnico da rede Fit Service, essas falhas podem elevar o consumo em média entre um e dois litros a cada 100 quilômetros, dependendo do número de cilindros afetados e do perfil de condução.

Ignorar esses sintomas desloca o problema da manutenção preventiva para a corretiva de alto custo. Velas ineficientes forçam as bobinas de ignição e podem levar ao superaquecimento do catalisador, peça cara e sensível ao combustível não queimado que chega ao escapamento, alerta o mecânico Denis Khromov.

Os sinais claros de desgaste incluem vibrações com o motor em marcha lenta, trancos durante a aceleração e estalos no sistema de exaustão. Contudo, a substituição prematura das velas por carbonização excessiva indica que a causa é externa: problemas na alimentação de combustível ou vazamentos de óleo. Nesses casos, trocar a peça sem corrigir a origem do problema oferece apenas um alívio temporário.

Atenção ao indicador Check Engine: se a luz estiver piscando, isso geralmente sinaliza falhas ativas de ignição. A tentativa de testar a centelha com métodos rudimentares em carros modernos é arriscada, pois a alta tensão pode danificar a unidade de controle eletrônico (ECU). O diagnóstico via scanner em oficina especializada é a única forma segura de ler os códigos de erro e validar o estado do sistema.

Para evitar surpresas, o intervalo de troca deve seguir a especificação do material:

Tipo de Vela Intervalo Médio de Troca Níquel (convencionais) 20.000 a 30.000 km Irídio ou Platina Até 100.000 km

A análise visual da vela também revela o estado interno do motor: resíduos claros indicam funcionamento normal; fuligem preta aveludada aponta mistura rica demais; e tonalidades avermelhadas sugerem excesso de aditivos no combustível. Já a presença de óleo na vela é um sintoma crítico de desgaste nos anéis do pistão ou retentores de válvula, exigindo a retífica do motor e não apenas a troca do componente.