Kia Sportage seminovo: a escolha lógica para quem evita marcas chinesas

Quem busca um crossover seminovo com menos de 100 mil km e prefere evitar as marcas chinesas acaba, quase sempre, no Kia Sportage de quinta geração. É um carro onde o pragmatismo venceu o marketing: com 4,64 metros de comprimento e 181 mm de vão livre, ele funciona tanto no trânsito urbano quanto em estradas de terra leves, desde que não haja lama profunda. O porta-malas de 543 litros atende bem a dinâmica de viagens em família.

Photo: Own work by UltraTech66, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Kia Sportage

O maior valor do Sportage no mercado de usados está na variedade de conjuntos mecânicos. Para quem planeja ficar com o carro por muitos anos e quer evitar surpresas na oficina, a escolha lógica são os motores aspirados com câmbio automático convencional (conversor de torque).

A configuração técnica define não apenas o custo de manutenção, mas a experiência de condução. A versão mais simples combina tração dianteira, motor 2.0 (161 cv) e transmissão automática de seis marchas.

Para quem precisa de tração integral (AWD), as opções aumentam. É possível manter o motor 2.0 ou subir para o 2.5 (190 cv), que utiliza injeção combinada e um câmbio de oito marchas, resultando em trocas mais suaves e melhor resposta na aceleração.

Já quem prioriza desempenho encontra as versões turbo: o 1.6 (180 cv) com câmbio robotizado e o 2.0 (236 cv) com automático. O catálogo ainda inclui motores diesel (1.6 e 2.0), híbridos e a versão coreana movida a gás (146 cv, tração dianteira).

Na prática, o Sportage passa a sensação de ser um carro sólido. A suspensão foi projetada para ciclos mistos, mantendo a firmeza mesmo após alguns anos de uso, sem apresentar folgas precoces. No mercado de usados, o risco migra da mecânica para a eletrônica; podem ocorrer falhas pontuais no sistema, mas raramente comprometem a funcionalidade dos componentes principais.

O especialista Anton Vorobev destaca que a compra exige a aceitação de um compromisso claro: a simplicidade do motor aspirado com câmbio automático garante previsibilidade no conserto. Em contrapartida, os motores turbo e as transmissões robotizadas entregam mais agilidade, mas exigem um rigor muito maior com a qualidade do combustível e a precisão do serviço de manutenção.