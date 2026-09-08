Cárter de óleo perfurado? O detalhe técnico para um reparo definitivo

Um cárter de óleo perfurado geralmente leva o proprietário a substituir a peça inteira, gerando custos elevados. No entanto, compostos epóxicos conhecidos como "solda a frio" permitem restaurar a estanqueidade do componente mesmo em casos de danos mecânicos graves. Quando a tecnologia é aplicada corretamente, o reparo deixa de ser provisório e atinge a confiabilidade de uma peça fundida de fábrica.

Photo: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Механик ремонтирует автомобильный двигатель в мастерской

Segundo o engenheiro mecânico Mikhail Lazarev, esses compostos baseados em resina epóxi e carga de aço apresentam, após a polimerização, um coeficiente de expansão térmica próximo ao dos metais. Essa característica é fundamental para componentes do motor submetidos a ciclos constantes de aquecimento e resfriamento.

Técnica do "Sarcófago": reparo de furos de até 60 mm

A solda a frio consiste em um bastão bicomponente onde a base e o endurecedor são separados por uma película; a reação química inicia-se ao amassar o material. Em perfurações extensas (como impactos contra tampas de bueiro), a fragilidade da liga fundida do cárter impede que a simples aplicação do composto feche o buraco, pois o material pode ceder para o interior ou descolar devido à pressão do óleo.

Devido à alta viscosidade, o composto epóxico não pode ser aplicado em camadas finas como um selante comum. A solução técnica é a criação de uma placa rígida fixada mecanicamente.

O procedimento consiste em preparar um remendo de alumínio com uma margem de 15 mm além das bordas do furo. Tanto no cárter quanto na placa, são feitos furos para a instalação de rebites rosqueados (preferencialmente M4). Esse conjunto cria a estrutura necessária para sustentar o composto e evitar deslocamentos causados pela vibração do motor.

Etapas do processo:

Preparação: Desengraxamento das superfícies e abertura de roscas.

Desengraxamento das superfícies e abertura de roscas. Primeira camada: Vedação da junção entre cárter e remendo através dos parafusos.

Vedação da junção entre cárter e remendo através dos parafusos. Segunda camada: Aplicação de uma camada externa de proteção (o "sarcófago") sobre os parafusos.

Para evitar vazamentos pelas roscas dos parafusos, a segunda camada de composto deve ser aplicada antes da polimerização total da primeira. Isso garante a adesão química entre as camadas, transformando o remendo em uma estrutura monolítica isolada.

O mecânico Denis Khromov ressalta que, além da desengraxação, é indispensável criar rugosidade no metal utilizando abrasivos grossos (grãos P80 a P120) para garantir o "travamento" mecânico do adesivo.

Análise técnica e limitações

Uso sem remendo: A solda a frio sem a placa de alumínio é viável apenas para microfissuras ou furos de até 5-10 mm. Em danos maiores, a vibração e o fluxo de óleo rompem a vedação.

Resistência à pressão: Compostos epóxicos de qualidade suportam pressões de 20 a 30 kgf/cm², valor superior à pressão de trabalho do sistema de lubrificação, que geralmente varia entre 2 e 6 bar.

Embora o custo seja significativamente menor que a compra de um novo cárter, falhas na execução podem causar "suor" (leve transpiração de óleo) no remendo. Para evitar novos danos, recomenda-se substituir o protetor de cárter plástico por um de aço ou alumínio.

Em casos de colisões, o perito Alexander Gromov orienta que os danos sejam documentados para a seguradora antes de qualquer intervenção, pois o reparo autônomo pode invalidar o pagamento de uma peça nova.