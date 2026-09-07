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Scout Traveler Trail-Ready: a solução de geometria para evitar obstáculos

Carros

A Volkswagen decidiu dividir o Scout Traveler em duas versões com propósitos opostos: a Mountainside, focada em conforto, e a Trail-Ready, voltada para o trabalho pesado. Embora entreguem experiências diferentes, a base mecânica é a mesma. Ambas utilizam dois motores elétricos que somam 1356 Nm de torque, embora a potência final em cavalos ainda não tenha sido revelada.

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Photo: Wikipedia by AndreasPraefcke, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
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A versão Mountainside assume o papel de um cruzeiro de luxo. Para isso, a marca manteve os pneus off-road de 35 polegadas, mas os montou em rodas de 22 polegadas. Na prática, isso reduz a altura da lateral do pneu, priorizando a estética em vez da capacidade de absorção de impactos em terrenos irregulares.

Internamente, a aposta é no requinte: couro semi-anilina, acabamentos em nogueira natural e teto panorâmico. Detalhes como estofados xadrez e grades de alto-falantes em aço tentam evocar o estilo dos utilitários clássicos de alto padrão.

Já a Trail-Ready ignora a estética em favor da função. O ponto crucial aqui é a escolha de rodas de 18 polegadas para os mesmos pneus de 35 polegadas. Para o motorista, isso significa um perfil de pneu muito mais alto, permitindo reduzir a pressão do ar para aumentar a área de contato com o solo em areia ou lama sem comprometer a roda.

O pacote de equipamentos da versão utilitária inclui guincho elétrico, proteção de chassi e soleiras. Para evitar que o carro fique preso em obstáculos, a geometria dos para-choques foi alterada, melhorando os ângulos de entrada e saída.

Para quem busca autonomia em expedições, a Trail-Ready vem com uma barraca retrátil no teto. O interior substitui a madeira por materiais resistentes: couro na cor tijolo e tecidos duráveis que imitam jeans. Além disso, a carroceria é totalmente galvanizada para suportar a corrosão causada pelo uso intenso em ambientes hostis.

A estratégia de dividir a linha em variantes "luxo" e "expedição" permite que a marca atenda a dois perfis de clientes distintos utilizando a mesma plataforma, evitando o custo de desenvolver modelos diferentes do zero. O lançamento de ambas as versões está previsto para 2027.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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