Kia lança Seltos Híbrido na Europa com tração integral e-AWD

Kia Seltos Híbrido: A engenharia do equilíbrio entre a cidade e a estrada

A Kia introduziu o Seltos híbrido no mercado europeu com uma proposta clara: atender quem quer fugir do consumo do motor a combustão, mas recusa a dependência de tomadas e carregadores. Mais do que uma questão ecológica, o projeto foca em equilibrar a performance de um crossover compacto com a economia de combustível.

Photo: Wikipedia by By Damian B Oh, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ kia seltos

Na prática, a marca entregou dois veículos com propósitos distintos. O primeiro é focado estritamente no ambiente urbano, com tração dianteira. O segundo, com tração integral e-AWD, assume um caráter mais versátil.

A mecânica por trás da tração

Ambas as versões utilizam um motor 1.6 com injeção direta, acoplado a um motor elétrico e transmissão robotizada de seis marchas. A diferença crucial está no eixo traseiro: enquanto a versão de tração dianteira entrega 154 cv, o modelo e-AWD chega aos 178 cv.

Do ponto de vista da engenharia, o sistema e-AWD é interessante porque elimina o cardã pesado. O torque é enviado às rodas traseiras via motor elétrico, o que reduz o peso estrutural e simplifica a mecânica do veículo.

Os números do modelo integral revelam a prioridade da Kia: aceleração de 0 a 100 km/h em 9,7 segundos e velocidade máxima limitada a 155 km/h. Esse teto de velocidade deixa claro que a transmissão foi calibrada para eficiência em ciclos urbanos e trajetos curtos, e não para altas velocidades em rodovias. Em contrapartida, o consumo de combustível caiu quase 25% em relação às versões puramente a gasolina.

Utilidade real: O carro como fonte de energia

Para quem usa o carro no dia a dia ou em lazer, dois recursos se destacam além da economia de combustível:

V2L (Vehicle-to-Load): Transforma o porta-malas em uma tomada de 230V. Permite alimentar notebooks ou ferramentas elétricas diretamente da bateria de tração, útil para quem trabalha em campo ou acampa.

Transforma o porta-malas em uma tomada de 230V. Permite alimentar notebooks ou ferramentas elétricas diretamente da bateria de tração, útil para quem trabalha em campo ou acampa. Stay Mode: Permite manter o ar-condicionado e o sistema de som ligados com o motor desligado, utilizando a energia da bateria.

Visualmente, o Seltos híbrido é quase idêntico ao convencional, mantendo os 4,43 metros de comprimento e o porta-malas que varia de 536 a 1.494 litros. A única pista visual da motorização são as rodas de 18 polegadas com design exclusivo.

Especificação Híbrido (FWD) Híbrido (e-AWD) Potência 154 cv 178 cv 0-100 km/h - 9,7 s Velocidade Máxima - 155 km/h Foco de Uso Ciclo Urbano Modo "Neve" / Versatilidade

As versões Vision, Spirit, GT-Line e X-Line já trazem de série itens como faróis LED, climatizador bizona e painel digital. Fabricado na Coreia do Sul, o modelo chega com a robusta garantia da marca: 7 anos para o veículo e 8 anos especificamente para a bateria.