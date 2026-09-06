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Crise na China força Volkswagen a reduzir produção anual para 9 milhões de veículos

Carros

O Grupo Volkswagen iniciou uma reestruturação global de sua produção e quadro de funcionários para enfrentar a crise no mercado chinês. A montadora planeja reduzir a meta de produção anual de 12 milhões para 9 milhões de veículos, cortar a linha de modelos pela metade e demitir entre 50 mil e 100 mil colaboradores. As medidas respondem à queda nos lucros e à perda de liderança na China, onde a empresa perdeu espaço para as marcas BYD e Geely.

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Photo: commons.wikimedia.org by Christoph Braun, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
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Entre 2021 e 2025, a margem de lucro do grupo caiu mais de 50%, com uma redução adicional de 44% no primeiro trimestre de 2026 em comparação ao ano anterior. O impacto principal ocorre na China, com queda nas vendas desde 2025 e mudança na demanda dos consumidores para veículos elétricos (EV) focados em software, segmento onde a Volkswagen apresenta menor competitividade frente aos fabricantes locais.

A rentabilidade é pressionada por guerras de preços na China, que inviabilizam reduções de valor devido aos altos custos operacionais do grupo. No segmento de luxo, o lucro da Porsche caiu para 1,1% em 2025, reflexo da implementação de tarifas de importação nos Estados Unidos em abril de 2025, já que a marca não possui produção local no país.

Segundo o analista do mercado automotivo Igor Morzharetto, a transição da dominância em motores de combustão interna para a concorrência em EVs baseados em software exige a reconstrução do modelo de negócio. Ele afirma que a qualidade de montagem e a confiabilidade mecânica deixaram de ser os principais motores de vendas na China, onde prevalecem os ecossistemas digitais e a velocidade de atualização de software.

Para recuperar a posição no mercado chinês, a Volkswagen adota a estratégia "in China, for China". O plano inclui um investimento de €3 bilhões em um novo centro de P&D em Hefei, visando reduzir os custos de desenvolvimento em 40%. A empresa também firmou parceria com a chinesa Xpeng, que fornecerá a arquitetura eletrônica e o software para a criação de até 20 novos modelos, sendo o ID. UNYX 08 o primeiro resultado dessa cooperação.

No primeiro semestre de 2026, o volume de pedidos na Europa cresceu 12%, com alta de 50% nos pedidos de modelos totalmente elétricos, que agora representam 30% da carteira total. O lucro proveniente de veículos a combustão tem financiado a transição do grupo para a tração elétrica.

Apesar disso, a Volkswagen enfrenta a expansão de marcas chinesas na Europa, que, desde maio de 2026, superaram os fabricantes japoneses em participação de mercado. O cenário gera riscos para a estratégia de longo prazo do grupo, que considera a Europa como o mercado central para o crescimento de veículos elétricos a bateria (BEV) na próxima década.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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