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Motores turbo chineses duram menos que coreanos em uso intenso na Rússia

Carros

O mercado de usados na Rússia registra a chegada massiva de crossovers chineses provenientes de frotas de táxi. Modelos da Haval, Geely, Chery e Moskvich estão substituindo os tradicionais Solaris e Rio da Hyundai e Kia como os principais veículos de transporte urbano. Embora a aparência de carro novo e o preço abaixo da média atraiam compradores, o desgaste mecânico desses veículos costuma ser severo.

Автомобили HAVAL на горной дороге
Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Автомобили HAVAL на горной дороге

Desgaste prematuro de motores e transmissões

A rotina de táxi, caracterizada pelo ciclo de partida e parada constante em congestionamentos e jornadas de 12 a 16 horas diárias, acelera drasticamente a quilometragem. Veículos podem atingir 100 mil quilômetros em apenas seis meses.

Os motores turbo de 1,5 litro são os pontos mais críticos. Enquanto sedãs coreanos suportavam 300 mil quilômetros nessas condições, os motores chineses frequentemente exigem intervenções graves ao atingir 150 mil quilômetros. Apenas algumas unidades da Haval e Geely chegam aos 200 mil quilômetros, resultado que depende mais da manutenção do que da robustez do projeto.

As transmissões CVT (variadores) também apresentam falhas em quilometragens que, para um usuário particular, seriam consideradas de amaciamento. Além disso, falhas eletrônicas, como travamentos de multimídia e erros de sensores, são comuns.

Logística e manutenção

A disponibilidade de peças e a qualificação técnica para reparos de marcas chinesas na Rússia ainda são inferiores às dos modelos coreanos. Isso resulta em veículos parados por semanas aguardando componentes ou lidando com peças entregues com defeitos de fábrica.

Riscos na compra de seminovos

Veículos de frota passam por preparação estética rigorosa antes da venda, incluindo polimento de carroceria e higienização interna, o que mascara o estado real dos componentes. Problemas comuns que surgem após a compra incluem:

  • Vazamentos nos tetos solares;
  • Desgaste precoce de componentes da suspensão;
  • Corrosão nas caixas de roda e acima do para-brisa.

Para evitar a compra de carros exaustos, a recomendação é a verificação rigorosa do histórico do veículo via serviços online, identificando se o automóvel operou em frotas de transporte nos últimos dois anos.

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Author`s name Petr Ermilin
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