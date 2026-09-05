Motores Theta II: o problema de lubrificação que afeta Sportage, Tucson e Sonata

Proprietários de modelos Hyundai e Kia fabricados há cerca de dez anos enfrentam riscos de reparos caros nos motores Theta II de 2,0 e 2,4 litros. Falhas estruturais nesses agregados podem causar a perda total do motor, mesmo em veículos com baixa quilometragem.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Поломка автомобиля на трассе

Desgaste interno e a falha do catalisador

O problema central ocorre no bloco de cilindros. Durante a desmontagem dos motores, mecânicos identificam danos nas paredes dos cilindros causados por lubrificação insuficiente. A ausência de bicos injetores de óleo impede o resfriamento adequado dos pistões, elevando o atrito e o desgaste do metal.

O estado do catalisador agrava a situação. O preenchimento cerâmico pode se fragmentar com o tempo, enviando partículas sólidas para dentro dos cilindros. Esses resíduos atuam como abrasivos, riscando as paredes internas. Os sintomas incluem perda de potência e aumento no consumo de óleo. Em fóruns de proprietários do Kia Sportage de terceira geração, foram relatadas quebras entre 70 mil e 90 mil quilômetros, mesmo com manutenções regulares.

Modelos afetados e resposta das marcas

Os motores Theta II equiparam diversos modelos das fabricantes:

Hyundai: Sonata, Tucson, Elantra, i30;

Sonata, Tucson, Elantra, i30; Kia: Sportage, Optima, Cerato, Ceed, Soul;

Sportage, Optima, Cerato, Ceed, Soul; Genesis: modelos específicos.

Nos Estados Unidos, a Hyundai e a Kia reconheceram oficialmente o defeito, implementando campanhas de recall e pagando bilhões de dólares em substituições de componentes e indenizações. Na Rússia, não houve suporte similar das fabricantes, forçando os proprietários a arcar com a retífica completa ou a troca do motor em oficinas privadas.

Prevenção e diagnósticos

Para evitar a entrada de fragmentos cerâmicos nos cilindros, alguns motoristas optam pela remoção preventiva do catalisador, mesmo com o motor operando normalmente. Caso os danos no bloco de cilindros já tenham ocorrido, a substituição de sensores ou componentes periféricos não resolve o problema; nesses casos, é necessária a desmontagem total do motor ou a substituição do agregado.