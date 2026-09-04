Carros com bateria enganam a medição oficial: o impacto ambiental escondido sob o capô dos modelos

Veículos híbridos plug-in (PHEVs) registados entre 2021 e 2023 apresentam emissões de CO2 significativamente superiores às medidas nos testes de homologação da União Europeia. Um estudo do Conselho Internacional de Transporte Limpo (ICCT) revelou que a disparidade entre a poluição real e a calculada tem crescido.
Os dados indicam que, em 2021, as emissões médias reais foram 3,5 vezes maiores que os valores oficiais. Em 2023, esse índice subiu para 4,6 vezes.
O ICCT aponta que a diferença ocorre porque os condutores carregam as baterias com menos frequência e utilizam menos o modo elétrico do que as simulações iniciais previam. O aumento da autonomia elétrica nos modelos novos não resultou, na prática, em um uso maior da propulsão elétrica.
Posição atribuída: Segundo Peter Mock, diretor do ICCT Europa, a revisão do método de cálculo prevista para o próximo ano deve reduzir a atratividade dos híbridos plug-in para as fabricantes que buscam cumprir as metas de emissão de CO2, o que pode derrubar a fatia de mercado desses veículos.
Entre janeiro e julho de 2026, os híbridos plug-in detiveram cerca de 10% dos registros de carros novos na Europa, contra 9% no mesmo período do ano anterior. No mesmo intervalo, os veículos totalmente elétricos alcançaram 22% de market share.
O cenário ocorre enquanto fabricantes, especialmente alemães, defendem a manutenção da tecnologia híbrida na estratégia de descarbonização europeia. A pedido da Alemanha, a Comissão Europeia propôs em dezembro alterar a proibição de vendas de motores a combustão interna prevista para 2035.
A proposta sugere maior flexibilidade: em vez do banimento total, as montadoras precisariam reduzir as emissões de CO2 em 90% em relação aos níveis de 2021, compensando os 10% restantes.
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