Carros com bateria enganam a medição oficial: o impacto ambiental escondido sob o capô dos modelos

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Híbridos plug-in poluem até cinco vezes mais que o previsto pela UE

Veículos híbridos plug-in (PHEVs) registados entre 2021 e 2023 apresentam emissões de CO2 significativamente superiores às medidas nos testes de homologação da União Europeia. Um estudo do Conselho Internacional de Transporte Limpo (ICCT) revelou que a disparidade entre a poluição real e a calculada tem crescido.

Renault Twingo
Photo: commons.wikimedia.org by Unknown author, https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/
Renault Twingo

Os dados indicam que, em 2021, as emissões médias reais foram 3,5 vezes maiores que os valores oficiais. Em 2023, esse índice subiu para 4,6 vezes.

Causa da discrepância

O ICCT aponta que a diferença ocorre porque os condutores carregam as baterias com menos frequência e utilizam menos o modo elétrico do que as simulações iniciais previam. O aumento da autonomia elétrica nos modelos novos não resultou, na prática, em um uso maior da propulsão elétrica.

Posição atribuída: Segundo Peter Mock, diretor do ICCT Europa, a revisão do método de cálculo prevista para o próximo ano deve reduzir a atratividade dos híbridos plug-in para as fabricantes que buscam cumprir as metas de emissão de CO2, o que pode derrubar a fatia de mercado desses veículos.

Mercado e pressões industriais

Entre janeiro e julho de 2026, os híbridos plug-in detiveram cerca de 10% dos registros de carros novos na Europa, contra 9% no mesmo período do ano anterior. No mesmo intervalo, os veículos totalmente elétricos alcançaram 22% de market share.

O cenário ocorre enquanto fabricantes, especialmente alemães, defendem a manutenção da tecnologia híbrida na estratégia de descarbonização europeia. A pedido da Alemanha, a Comissão Europeia propôs em dezembro alterar a proibição de vendas de motores a combustão interna prevista para 2035.

A proposta sugere maior flexibilidade: em vez do banimento total, as montadoras precisariam reduzir as emissões de CO2 em 90% em relação aos níveis de 2021, compensando os 10% restantes.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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