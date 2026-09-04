Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Range Rover lança SUV elétrico com carregamento ultra-rápido e capacidade para transpor rios

Carros

Range Rover lança SUV 100% elétrico com autonomia de 600 km

A marca britânica oficializou a chegada do primeiro Range Rover totalmente elétrico. Produzido na unidade de Solihull, no Reino Unido, o veículo utiliza a mesma arquitetura flexível dos modelos híbridos e a combustão, marcando a transição da linha para a mobilidade a bateria.

Внутреннее устройство автомобиля Range Rover
Photo: flickr.com by Land Rover MENA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Внутреннее устройство автомобиля Range Rover

Desempenho e Propulsão

O SUV é equipado com dois motores elétricos de íman permanente (260 kW cada), distribuídos por eixo. A configuração entrega potência combinada de 550 cv e torque de 850 Nm. Segundo dados da fabricante, a aceleração de 0 a 100 km/h ocorre em 4,5 segundos, enquanto a retomada entre 80 km/h e 120 km/h leva 2,7 segundos.

Especificação Detalhe Técnico Valor/Capacidade
Bateria Íons de lítio (800V) 118,5 kWh
Autonomia Ciclo WLTP / Real 600 km / 535 km
Carregamento CC (até 350 kW) 10% a 80% em 22 min

A garantia da bateria cobre oito anos de uso ou até 160.000 quilômetros. Em postos de carga ultra-rápida, o veículo recupera 220 km de autonomia em 10 minutos.

Capacidades Off-Road e Engenharia

Para manter o padrão fora de estrada, o modelo incorpora o sistema de gestão de tração integrado (ITM), com tempo de resposta de 50 milissegundos. O veículo suporta imersão em água (passagem a vau) de até 900 milímetros. O sistema de condução com pedal único permite subidas com inclinação de 45 graus e arrancadas em rampas de 33 graus.

O desenvolvimento incluiu 250 mil horas de testes e mais de 1,5 milhão de quilômetros rodados. O projeto resultou em mais de 300 patentes, com destaque para as unidades de propulsão e o sistema de gestão térmica ThermAssist.

O SUV chega ao mercado em versões de entre-eixos curto e longo, divididas nos níveis de acabamento SE, HSE, Autobiography, SV e a First Edition. 

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Petr Ermilin
Agora a ler
Iluminação inteligente na sala: como organizar fitas LED e cabos
Tecnologia e Gadgets
Iluminação inteligente na sala: como organizar fitas LED e cabos
Fenômeno raro: três tempestades gigantescas dominam o Oceano Pacífico
Curiosidades
Fenômeno raro: três tempestades gigantescas dominam o Oceano Pacífico
Estilistas recomendam fibras foscas para naturalidade no afro-coque
Mulher
Estilistas recomendam fibras foscas para naturalidade no afro-coque
Mais populares
Manicure francesa ganha versões com subtons frios para a nova temporada

A mudança de estação exige a substituição de tons tropicais por paletas que equilibram o frescor residual com a sobriedade típica do novo período.

Manicure francesa ganha versões com subtons frios para a nova temporada
Jeans cáqui surge como a principal alternativa ao denim azul tradicional
Jeans cáqui surge como a principal alternativa ao denim azul tradicional
Sofá afundando ou rangendo: como escolher um modelo que não estraga rápido
Cabelos de baixa porosidade: por que a hidratação não penetra nos fios
1.º Seminário Geopolítico Arresala: "O Irã e as Mudanças Geopolíticas" Amyra El Khalili Dois cronistas do Brasil Adilson Roberto Gonçalves Mulheres: respeito tem de começar cedo Freitas Jolivaldo
Combinação de jeans e botas recebe atualizações de design para 2026
Especialistas indicam métodos de correção estética para unhas curtas
Estética dos anos 2000 influencia tendências de manicure para 2026
Estética dos anos 2000 influencia tendências de manicure para 2026
últimos materiais
Teto de banheiro: 5 opções de revestimento e qual escolher para cada caso
Iluminação inteligente na sala: como organizar fitas LED e cabos
Usina nuclear modular para a Iacútia pode ser flutuante, reduzindo custo e prazo de construção
Abdominais não queimam gordura na barriga? Entenda por que isso acontece
Geleia de ameixa com pedaços: o detalhe na maceração que evita o purê
Caçarola de repolho seca? O ingrediente inesperado que garante a suculência
Agachamentos e pranchas: como combinar força e cardio no ABL
Botão de recirculação do ar: o perigo invisível de mantê-lo ligado
Designers apostam em luvas de couro branco para iluminar visuais sóbrios
Logística de grãos na Rússia passa por mudança estratégica urgente
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.