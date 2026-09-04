Range Rover lança SUV elétrico com carregamento ultra-rápido e capacidade para transpor rios

A marca britânica oficializou a chegada do primeiro Range Rover totalmente elétrico. Produzido na unidade de Solihull, no Reino Unido, o veículo utiliza a mesma arquitetura flexível dos modelos híbridos e a combustão, marcando a transição da linha para a mobilidade a bateria.
O SUV é equipado com dois motores elétricos de íman permanente (260 kW cada), distribuídos por eixo. A configuração entrega potência combinada de 550 cv e torque de 850 Nm. Segundo dados da fabricante, a aceleração de 0 a 100 km/h ocorre em 4,5 segundos, enquanto a retomada entre 80 km/h e 120 km/h leva 2,7 segundos.
|Especificação
|Detalhe Técnico
|Valor/Capacidade
|Bateria
|Íons de lítio (800V)
|118,5 kWh
|Autonomia
|Ciclo WLTP / Real
|600 km / 535 km
|Carregamento
|CC (até 350 kW)
|10% a 80% em 22 min
A garantia da bateria cobre oito anos de uso ou até 160.000 quilômetros. Em postos de carga ultra-rápida, o veículo recupera 220 km de autonomia em 10 minutos.
Para manter o padrão fora de estrada, o modelo incorpora o sistema de gestão de tração integrado (ITM), com tempo de resposta de 50 milissegundos. O veículo suporta imersão em água (passagem a vau) de até 900 milímetros. O sistema de condução com pedal único permite subidas com inclinação de 45 graus e arrancadas em rampas de 33 graus.
O desenvolvimento incluiu 250 mil horas de testes e mais de 1,5 milhão de quilômetros rodados. O projeto resultou em mais de 300 patentes, com destaque para as unidades de propulsão e o sistema de gestão térmica ThermAssist.
O SUV chega ao mercado em versões de entre-eixos curto e longo, divididas nos níveis de acabamento SE, HSE, Autobiography, SV e a First Edition.
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A mudança de estação exige a substituição de tons tropicais por paletas que equilibram o frescor residual com a sobriedade típica do novo período.