Botão de recirculação do ar: o perigo invisível de mantê-lo ligado

O botão de recirculação do ar, identificado por uma seta curva no painel, é frequentemente usado para bloquear odores externos ou acelerar a mudança de temperatura. No entanto, o uso prolongado desse recurso pode comprometer a segurança ao transformar a cabine em um ambiente hermeticamente fechado.
Enquanto o modo normal filtra e traz ar externo para o interior, a recirculação interrompe essa entrada e faz o mesmo volume de ar circular repetidamente. Embora a temperatura mude rapidamente, a renovação do ar deixa de acontecer.
A principal vantagem é a economia de combustível e energia, pois o ar-condicionado ou o aquecedor não precisam processar constantemente o ar externo. O custo, porém, é a queda nos níveis de oxigênio. Com vários ocupantes no veículo, a concentração de CO2 sobe rapidamente, provocando sonolência e perda de concentração. O ideal é limitar o uso a sessões de 5 a 7 minutos, retornando em seguida ao modo de captação externa.
Além de evitar a entrada de fumaça de escapamentos em congestionamentos ou ao dirigir atrás de caminhões, a recirculação é útil em três situações específicas:
A combinação estratégica entre a entrada de ar fresco e o circuito fechado preserva a vida útil do sistema de climatização e garante que o motorista mantenha o estado de alerta durante a condução.
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A mudança de estação exige a substituição de tons tropicais por paletas que equilibram o frescor residual com a sobriedade típica do novo período.