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Botão de recirculação do ar: o perigo invisível de mantê-lo ligado

Carros

O botão de recirculação do ar, identificado por uma seta curva no painel, é frequentemente usado para bloquear odores externos ou acelerar a mudança de temperatura. No entanto, o uso prolongado desse recurso pode comprometer a segurança ao transformar a cabine em um ambiente hermeticamente fechado.

Климат-контроль
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Климат-контроль

Funcionamento e riscos

Enquanto o modo normal filtra e traz ar externo para o interior, a recirculação interrompe essa entrada e faz o mesmo volume de ar circular repetidamente. Embora a temperatura mude rapidamente, a renovação do ar deixa de acontecer.

A principal vantagem é a economia de combustível e energia, pois o ar-condicionado ou o aquecedor não precisam processar constantemente o ar externo. O custo, porém, é a queda nos níveis de oxigênio. Com vários ocupantes no veículo, a concentração de CO2 sobe rapidamente, provocando sonolência e perda de concentração. O ideal é limitar o uso a sessões de 5 a 7 minutos, retornando em seguida ao modo de captação externa.

Aplicações práticas

Além de evitar a entrada de fumaça de escapamentos em congestionamentos ou ao dirigir atrás de caminhões, a recirculação é útil em três situações específicas:

  • Agilidade térmica: O veículo atinge a temperatura desejada mais rápido, tanto no inverno quanto no verão, por não depender do ar externo.
  • Higiene: Bloqueia a entrada do cheiro forte de fluidos de limpeza de parabrisa durante a lavagem dos vidros.
  • Manutenção do sistema: Facilita a aplicação de sprays higienizadores de ar-condicionado, mantendo as substâncias ativas dentro do sistema para uma distribuição uniforme.

A combinação estratégica entre a entrada de ar fresco e o circuito fechado preserva a vida útil do sistema de climatização e garante que o motorista mantenha o estado de alerta durante a condução.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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