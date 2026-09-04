Botão de recirculação do ar: o perigo invisível de mantê-lo ligado

O botão de recirculação do ar, identificado por uma seta curva no painel, é frequentemente usado para bloquear odores externos ou acelerar a mudança de temperatura. No entanto, o uso prolongado desse recurso pode comprometer a segurança ao transformar a cabine em um ambiente hermeticamente fechado.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Климат-контроль

Funcionamento e riscos

Enquanto o modo normal filtra e traz ar externo para o interior, a recirculação interrompe essa entrada e faz o mesmo volume de ar circular repetidamente. Embora a temperatura mude rapidamente, a renovação do ar deixa de acontecer.

A principal vantagem é a economia de combustível e energia, pois o ar-condicionado ou o aquecedor não precisam processar constantemente o ar externo. O custo, porém, é a queda nos níveis de oxigênio. Com vários ocupantes no veículo, a concentração de CO2 sobe rapidamente, provocando sonolência e perda de concentração. O ideal é limitar o uso a sessões de 5 a 7 minutos, retornando em seguida ao modo de captação externa.

Aplicações práticas

Além de evitar a entrada de fumaça de escapamentos em congestionamentos ou ao dirigir atrás de caminhões, a recirculação é útil em três situações específicas:

Agilidade térmica: O veículo atinge a temperatura desejada mais rápido, tanto no inverno quanto no verão, por não depender do ar externo.

O veículo atinge a temperatura desejada mais rápido, tanto no inverno quanto no verão, por não depender do ar externo. Higiene: Bloqueia a entrada do cheiro forte de fluidos de limpeza de parabrisa durante a lavagem dos vidros.

Bloqueia a entrada do cheiro forte de fluidos de limpeza de parabrisa durante a lavagem dos vidros. Manutenção do sistema: Facilita a aplicação de sprays higienizadores de ar-condicionado, mantendo as substâncias ativas dentro do sistema para uma distribuição uniforme.

A combinação estratégica entre a entrada de ar fresco e o circuito fechado preserva a vida útil do sistema de climatização e garante que o motorista mantenha o estado de alerta durante a condução.