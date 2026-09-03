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Lixiang: falhas comuns em crossovers preocupam donos na Rússia

Carros

Problemas com a eletrônica e a suspensão dianteira são as falhas mais comuns nos crossovers Lixiang, conforme revelou uma pesquisa com proprietários realizada pelo Autonews. O levantamento surge em um momento de expansão da marca no mercado de usados na Rússia, onde já existem cerca de 15 mil veículos registrados, segundo dados do serviço AutoRia.

LiXiang
Photo: Wikipedia by SAIC GM sucks, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
LiXiang

Falhas recorrentes

A eletrônica é o ponto mais crítico. Os motoristas relatam falhas nos sistemas de assistência à condução, funcionamento incorreto da frenagem automática e panes em diversos sensores. Além disso, foram registrados problemas com a bateria e o sistema de ar-condicionado.

Na parte mecânica, destaca-se o desgaste prematuro de componentes da suspensão dianteira, que frequentemente exigem substituição mesmo em carros com baixa quilometragem.

Híbridos vs. Combustão

Proprietários de versões híbridas afirmam que os componentes eletrônicos apresentam defeitos com maior frequência do que nas versões movidas exclusivamente a gasolina. Por outro lado, o desempenho dos motores e o conforto geral de condução são avaliados positivamente pela maioria dos usuários.

Manutenção e Compra

A rede de assistência técnica também é um ponto de atenção. Parte dos entrevistados relatou demora na resolução de problemas e dificuldade dos equipamentos de diagnóstico em identificar falhas intermitentes ou sutis.

Para quem busca um modelo usado, a recomendação é realizar uma inspeção rigorosa da parte elétrica, do ar-condicionado e da suspensão antes de fechar o negócio para evitar custos imprevistos.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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