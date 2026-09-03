Mitsubishi Outlander: falha em câmeras de ré gera recall de milhares de unidades

A Mitsubishi anunciou o recall de aproximadamente 69 mil SUVs Outlander, fabricados entre 2021 e 2023, devido a defeitos nas câmeras de ré. A falha compromete o funcionamento do sistema de assistência ao estacionamento e outras funcionalidades dependentes do dispositivo.

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A montadora informou que as câmeras serão substituídas gratuitamente. Os proprietários receberão notificações com instruções para comparecer aos centros de serviço autorizados, onde a substituição será seguida por diagnósticos e testes de validação do sistema de estacionamento.

O problema afeta veículos com uma versão específica de hardware instalada no painel de instrumentos. De acordo com a empresa, o processo de substituição já foi iniciado.

Na Rússia, onde a Mitsubishi opera via importação paralela, o recall abrange tanto carros novos quanto seminovos. Proprietários que não receberam a notificação podem procurar centros de serviço ou contatar a empresa para verificar a situação do veículo.

Este não é o primeiro recall da marca relacionado à segurança. No ano passado, a Mitsubishi realizou uma campanha semelhante para corrigir falhas em sensores e câmeras de assistência ao estacionamento.