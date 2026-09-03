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Chery e Haval não estão no Top 10: a realidade do mercado chinês em 2025

Carros

A BYD lidera o mercado automotivo chinês em 2025 com quase 12% de market share, superando a Volkswagen, que ocupa a segunda posição com mais de 10%. O cenário na China diverge drasticamente da percepção do consumidor russo: marcas como Chery e Haval, embora tenham forte visibilidade nas concessionárias da Rússia, não conseguem figurar sequer entre as dez marcas mais vendidas em seu país de origem.

Китайские автомобили в России
Photo: freepik.com by standret, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Китайские автомобили в России

Essa disparidade ocorre porque a escolha do consumidor varia conforme o portfólio de modelos e os tipos de motorização disponíveis em cada região. Portanto, o reconhecimento de uma marca na Rússia não reflete sua real posição competitiva no mercado chinês.

Distribuição de mercado e a presença estrangeira

Apesar da ascensão das fabricantes locais, as montadoras estrangeiras mantêm fatias relevantes do mercado. A Volkswagen, por exemplo, opera dez fábricas na China para montagem de veículos e produção de componentes, o que permite à marca alemã atuar em diversos segmentos de preço.

O ranking das quatro marcas com maior fatia de mercado em 2025 é o seguinte:

  • BYD: 1º lugar (quase 12%)
  • Volkswagen: 2º lugar (mais de 10%)
  • Toyota: 3º lugar (8,1%)
  • Honda: 4º lugar (cerca de 6%)

Impacto da eletrificação na hierarquia

A mudança na liderança está atrelada à transição do consumo: há um deslocamento claro de veículos puramente a combustão para híbridos e elétricos, especialmente nos grandes centros urbanos. A aposta da BYD em modelos eletrificados foi o fator que permitiu à marca ultrapassar a Volkswagen.

Enquanto a BYD consolida a liderança com base nessa estratégia, as montadoras estrangeiras mantêm volumes altos, mas perdem o topo da tabela. Para marcas como Chery e Haval, a concorrência interna na China é muito mais agressiva, enfrentando não apenas as estrangeiras, mas dezenas de fabricantes locais, incluindo a Changan e a Geely, que possuem posições mais sólidas no mercado doméstico do que as citadas anteriormente.

Diferença entre visibilidade e volume

A percepção de força de marcas como Chery, Haval e Geely na Rússia deve-se à ampla rede de distribuição e presença nos pátios das concessionárias. No entanto, esse volume de exposição não se traduz em dominância nas vendas na China.

Na hierarquia chinesa, a BYD comanda o setor, seguida por Volkswagen, Toyota e Honda. Nesse contexto, as marcas que dominam as vitrines russas são apenas competidoras em um mercado extremamente saturado, provando que a visibilidade em um mercado externo não é um indicador fiel da hierarquia de vendas no mercado interno chinês.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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