Transmissão automática: 6 sintomas que indicam a necessidade de reparo urgente

A manutenção de uma transmissão automática envolve custos elevados, mas falhas críticas raramente ocorrem sem aviso. O sistema geralmente apresenta sinais preventivos que, se ignorados, resultam em danos irreversíveis.

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Igor Serebryakov, diretor de pós-venda do grupo AutoSpecCenter, destaca a patinação como um dos sintomas mais graves. Esse fenômeno ocorre quando as rotações do motor sobem ao acelerar, mas a velocidade do veículo aumenta lentamente ou permanece estagnada. O problema indica desgaste crítico dos discos de fricção ou falha no conversor de torque, exigindo inspeção imediata.

Outro indicador de falha é a perda de fluidez nas trocas de marcha. Uma transmissão em bom estado opera de forma suave e quase imperceptível. A presença de pausas, trancos ou solavancos antes do engate da marcha sinaliza contaminação do fluido de transmissão ou anomalias no sistema hidráulico.

Casos de desengate espontâneo de marchas ou a falta de resposta do seletor são situações críticas. Nestes cenários, o condutor pode perder o controle da tração em momentos decisivos, tornando a visita ao centro técnico urgente.

Ruídos anômalos, como rangidos metálicos, zumbidos crescentes ou uivos durante o deslocamento, apontam para desgaste interno. Geralmente, esses sons estão associados à destruição de rolamentos e outros componentes mecânicos.

Sinais externos também revelam a condição do agregado. Manchas oleosas em tons de vermelho ou marrom sob o veículo indicam perda de estanqueidade e vazamento do fluido de transmissão. Já o odor persistente de queimado vindo do compartimento do motor sugere superaquecimento da transmissão e a degradação dos materiais de fricção.

A identificação de qualquer um desses sintomas exige diagnóstico especializado. Intervenções na transmissão automática sem o equipamento adequado e a qualificação técnica necessária podem agravar os danos ao componente.