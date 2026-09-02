Pneus falsificados: o detalhe nos cravos que denuncia a fraude

Com a chegada do inverno, a demanda por pneus aumenta, atraindo também a venda de produtos falsificados. Para evitar fraudes, Alexander Parkhomchuk, chefe do suporte técnico da Ikon Tyres, recomenda a adoção de critérios técnicos e digitais de verificação.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Зимние шины

Validação digital

O método mais seguro é o uso do sistema estatal "Chestny Znak". Através do aplicativo, o consumidor deve escanear o código QR da etiqueta de fábrica. O sistema revela a marca, o país de origem e a data de fabricação do pneu. A ausência do código ou a impossibilidade de leitura são indicadores de que o produto pode ser contrafeito.

Análise física e do protetor

A inspeção visual deve descartar cortes, furos ou deformações na borracha. Em modelos de inverno novos, a profundidade do desenho do pneu costuma variar entre 8 e 10 mm; medidas inferiores sugerem que o pneu já foi utilizado ou é falsificado.

Verificação de cravos (Studs)

No caso de pneus cravejados, a precisão da instalação é o principal ponto de análise. Produtos de fábrica apresentam cravos alinhados e preenchendo todos os nichos de encaixe. Buracos vazios ou cravos tortos indicam fabricação rudimentar ou cravejamento artesanal.

Outro ponto de segurança é a garantia. Marcas consolidadas oferecem obrigações de serviço claras, o que serve como proteção contra defeitos de fabricação.