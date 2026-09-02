Alternativas a crossovers com baixo custo de manutenção e quilometragem

No mercado automotivo russo, onde os crossovers dominam, os sedans tradicionais mantêm uma demanda estável. Para quem busca veículos com baixa quilometragem e orçamento de até 2,3 milhões de rublos, especialistas listaram cinco modelos confiáveis com menos de 20 mil km rodados (com algumas exceções pontuais) que podem ser importados para a Rússia.

Photo: commons.wikimedia.org by Jengtingchen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Hyundai Elantra

Modelos coreanos: Hyundai Elantra e Kia K3

O Hyundai Elantra 2023, na versão GLX Elite Edition, custa aproximadamente 2,16 milhões de rublos. O exemplar analisado possui 14 mil km, motor 1,5 litro aspirado (115 cv) e câmbio CVT. O veículo se destaca pelo espaço interno e pelo uso de botões físicos para os comandos.

Segundo o avaliador de danos pós-acidente Alexander Gromov, carros com baixa quilometragem são boas opções para evitar defeitos ocultos, porém é essencial verificar o histórico de manutenção para descartar veículos que sofreram colisões graves.

O Kia K3 2021 surge como alternativa por 2,1 milhões de rublos, com quilometragem de até 20 mil km. Compartilha a mesma mecânica do Elantra, mas oferece itens como faróis de LED, teto solar e sistema multimídia avançado.

Opções japonesas: Honda Civic e Toyota Levin Hybrid

O Honda Civic 2022, com 34 mil km rodados, é cotado em 2,1 milhões de rublos. Equipado com motor 1,5 litro de 129 cv e CVT, o modelo é reconhecido pelo equilíbrio entre dinâmica e durabilidade. O eletricista Kirill Semenov alerta que, embora robustos, os sistemas eletrônicos de modelos importados da Ásia exigem diagnóstico especializado da rede de bordo.

Já o Toyota Levin Hybrid 2023 foca na economia. Por 2,26 milhões de rublos, é possível adquirir a versão com 19 mil km e consumo de 4,3 litros a cada 100 km. O conjunto é baseado em um motor 1,8 litro, com um dos menores custos de manutenção da categoria.

Opção europeia: Volkswagen Lamando L

O Volkswagen Lamando L é uma versão alongada do sedan, disponível por 1,93 milhão de rublos com 28 mil km. Possui motor 1,4 TSI (150 cv) e transmissão DSG. O engenheiro mecânico Mikhail Lazarev ressalta que a durabilidade do motor turbo e do câmbio robotizado depende do cumprimento rigoroso do plano de manutenção, especialmente a troca de filtros e óleo.

Modelo Preço aproximado e quilometragem Hyundai Elantra (2023) 2,16 milhões rub. / 14.000 km Kia K3 (2021) 2,1 milhões rub. / 20.000 km Toyota Levin Hybrid (2023) 2,26 milhões rub. / 19.000 km Volkswagen Lamando L (2022) 1,93 milhões rub. / 28.000 km

A escolha por sedans em vez de crossovers permite custos menores de aquisição e desembaraço aduaneiro, mantendo níveis similares de tecnologia. O principal risco em veículos com baixa quilometragem é a adulteração do hodômetro, o que torna indispensável a verificação em bases de dados internacionais.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.