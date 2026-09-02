Como a visibilidade baixa afeta a percepção de distância ao dirigir

Nevoeiro cria uma ilusão de ótica que altera a percepção de distância, fazendo com que objetos e veículos pareçam mais longe do que realmente estão. Esse fenômeno reduz o tempo de reação do condutor diante de obstáculos.

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Velocidade e distância

Em condições de visibilidade criticamente baixa, a velocidade deve ser reduzida para a faixa de 20 a 30 km/h. Um especialista alerta que a falta de adesão a esse limite por parte de alguns motoristas eleva o risco de colisões.

Para compensar a distorção visual causada pelo nevoeiro, a distância em relação ao veículo à frente deve ser maior do que a utilizada em condições normais de visibilidade. Manobras bruscas e trocas de faixa devem ser evitadas ao máximo.

Sinalização e visibilidade

É necessário acionar os faróis de neblina dianteiros e a lanterna traseira de neblina. O uso do pisca-alerta também é indicado para alertar sobre o perigo na via, prática que não contraria as normas de trânsito. A luz laranja intermitente oferece melhor visibilidade para quem vem atrás do que a luz estática das lanternas de posição.

O protocolo de segurança recomendado pelo especialista segue a ordem: redução de velocidade, aumento da distância e minimização de manobras. Essa sequência visa evitar situações críticas onde o tempo de resposta do motorista seja insuficiente.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.