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Rússia planeja testar ônibus autônomos sem motorista em breve

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Rússia deve iniciar testes em larga escala de ônibus autônomos sem motorista na cabine dentro de dois a três anos, afirmou Alexei Smirnov, fundador da InnovaTransport.

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Photo: Wikipedia by Mos.ru, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Prazos e limitações operacionais

A implementação de serviços regulares de transporte de passageiros sem condutor deve levar de cinco a sete anos. A estratégia inicial prevê a operação de veículos autônomos em rotas curtas e de baixa complexidade.

De acordo com Smirnov, o tráfego urbano denso e as dimensões dos veículos são os principais obstáculos para a adoção plena da tecnologia nas cidades.

Perspectivas para o mercado e logística

O especialista aponta que a redução do IVA para 10% sobre os serviços de transporte autônomo serviria como estímulo para a expansão do setor.

Quanto ao segmento de carga, a projeção para 2035 indica que a frota de caminhões autônomos possa chegar a quase 57 mil unidades, representando cerca de 19% do volume total de transporte de cargas rodoviárias.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.

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Author`s name Petr Ermilin
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