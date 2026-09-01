O segredo do TK-102: a tecnologia soviética que desafiou o calor nos anos 60

Em 1966, a revista Za Rulem detalhou os testes de um modelo Volga equipado com o TK-102, o primeiro sistema de ignição transistorizado (sem contato) produzido em série na União Soviética. O componente era instalado sob o painel de instrumentos, ao lado do rádio. Segundo as especificações da época, o dispositivo superava análogos americanos e japoneses em 15%.

Photo: Own work by Alofok, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ газ волга

Limitações térmicas e posicionamento do módulo

A decisão de instalar o TK-102 no habitáculo, e não no cofre do motor, foi ditada pela termodinâmica dos semicondutores da década de 1960. Os transistores utilizados no circuito do comutador não suportavam temperaturas superiores a 65 °C.

O compartimento do motor do Volga, equipado com motor de seis cilindros em linha, apresentava condições críticas: calor excessivo, vibrações e poeira. Para evitar a degradação dos componentes e a falha do sistema, os engenheiros deslocaram a eletrônica para a cabine, onde a temperatura permanecia dentro dos limites operacionais dos semicondutores. Essa configuração exigiu a adaptação do chicote elétrico e a abertura de um orifício adicional na parede corta-fogo.

Essa abordagem não era exclusiva da engenharia soviética. Veículos estrangeiros da mesma era também posicionavam as primeiras unidades de controle transistorizadas sob o painel. A migração da eletrônica para a área do motor só ocorreu posteriormente, com o desenvolvimento de componentes com maior resistência térmica.

Impacto técnico e manutenção

A substituição dos contatos mecânicos do distribuidor por uma chave eletrônica trouxe ganhos diretos ao funcionamento do motor: a centelha tornou-se mais estável, eliminou-se a queima dos contatos e prolongou-se o intervalo entre as manutenções.

Devido à escassez de peças e à demanda superior à capacidade industrial, a revista Za Rulem publicou o esquema elétrico do TK-102. Isso permitiu que proprietários de Volga com conhecimentos em radiotécnica montassem o sistema de forma independente.

Embora o TK-102 seja hoje um item de museu, ele exemplifica um padrão recorrente na engenharia automotiva: a implementação de novas soluções eletrônicas frequentemente esbarra em limites térmicos, exigindo soluções paliativas de projeto até que a ciência de materiais evolua. Mesmo com a chegada de microcontroladores e transistores de efeito de campo (FET) potentes, o calor continua sendo o principal fator de degradação da eletrônica embarcada.