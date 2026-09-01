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Sistema de pontuação da Volvo pode reduzir custos de seguro automotivo

Carros

Volvo lançou o aplicativo Safety Coach, que transforma o comportamento do motorista em uma pontuação digital para determinar o valor do seguro automotivo. O sistema monitora a intensidade de frenagens, acelerações e a precisão em curvas para criar um perfil de segurança do condutor.

Volvo EX60
Photo: wikimedia by Херрандерсвенссон, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Volvo EX60

Funcionamento do Safety Coach

Diferente da telemetria convencional focada em consumo de combustível, o Safety Coach prioriza a redução de riscos de acidentes. A ferramenta analisa a lógica de condução, registrando manobras bruscas que costumam causar colisões leves no trânsito. Os dados resultam em um ranking que identifica situações onde o motorista ultrapassa os limites de direção segura.

O mecânico Denis Khromov explicou à Pravda.Ru que a visualização de uma nota por viagem estimula o condutor a suavizar as manobras, o que reduz o desgaste de componentes como a suspensão e o sistema de freios.

Integração com seguros e privacidade

A adesão ao sistema é voluntária. O projeto piloto foi iniciado na Suécia e na Noruega em parceria com a seguradora Volvia. Motoristas que consentem com o compartilhamento de seus dados e mantêm rankings elevados de segurança recebem descontos na apólice de seguro.

O advogado especializado em acidentes de trânsito Oleg Zorin ressaltou à Pravda.Ru que, embora a transmissão de dados exija consentimento duplo, a seguradora passa a ter acesso a relatórios detalhados, que podem ser utilizados para analisar as circunstâncias de um incidente em casos de disputas jurídicas.

Requisitos técnicos e expansão

O sistema é compatível com modelos Volvo lançados nos últimos anos que possuam o complexo multimídia baseado em Google Android. Essa base tecnológica permite a comunicação direta entre o aplicativo e os sensores do veículo.

Segundo o engenheiro e especialista em segurança veicular Mikhail Lazarev, o software utiliza dados de acelerômetros e giroscópios — componentes já presentes nos sistemas de estabilidade. A diferença é que agora essas informações são acumuladas para formar o perfil do condutor.

Parâmetro de avaliação Impacto no ranking
Frenagem brusca Reduz a pontuação
Aceleração suave Aumenta a pontuação
Excesso de velocidade Pontos negativos
Curvas Avaliação de carga lateral

Atualmente, a Volvo foca na concessão de descontos para bons motoristas, sem aplicar sanções financeiras para quem conduz de forma agressiva. Após a fase de testes nos países escandinavos, a fabricante planeja expandir a tecnologia para a Europa e Estados Unidos.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru<///a>.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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