Como funciona o conserto de amassados sem pintura e quando ele é inviável

A tecnologia de reparo sem pintura (PDR) preserva o acabamento original de fábrica e evita a desvalorização do veículo na revenda, pois não há registro de repintura no histórico.
A primeira etapa é identificar todos os defeitos com lâmpada refletora ou tela de inspeção. Em superfície perfeita, as faixas refletidas são retas; na zona deformada, elas se curvam. O reparo é conduzido sob luz difusa de tonalidade quente, que revela as menores irregularidades.
O técnico garante acesso ao lado interno do painel. Remove-se o forro da porta, para-lama interno, farol ou baixa-se o vidro. Elementos removíveis — capô, tampa do porta-malas — às vezes são desmontados por completo. Em casos raros, fazem-se furos técnicos em áreas não visíveis, depois vedados com tampões.
A ferramenta principal são hastes de aço (ganchos) de diferentes formatos e comprimentos. O técnico insere-as no interior do painel e empurra a amassadura para fora, lendo a resposta do metal. Movimentos bruscos são proibidos: criam dobras — danos estruturais irreversíveis.
Quando o acesso interno é impossível, usa-se a técnica de cola. Fixa-se um adaptador plástico na superfície, espera-se a cura e puxa-se o dano com cuidado. A evolução moderna é a almofada adesiva substituível, que suporta múltiplos ciclos de colagem e descolagem.
Operação final: alisamento. Após a tração, o metal às vezes forma uma pequena elevação. Remove-se com martelinhos especiais, ponteiras de teflon ou tacos plásticos até nivelar a superfície.
A tecnologia não funciona em todos os casos. O resultado depende de vários fatores:
Em deformações profundas após colisão grave, o PDR às vezes serve como etapa preparatória: reduz-se o volume de metal para minimizar a camada de massa na funilaria tradicional posterior.
O reparo sem pintura economiza tempo e mantém o acabamento de fábrica. Mas não substitui a funilaria onde o metal perdeu integridade estrutural. A escolha do método cabe ao diagnóstico, não ao desejo de evitar pintura.
Metal tem memória. Técnico lê a resposta. Um erro vira troca de peça. Diagnóstico decide.
Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.
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