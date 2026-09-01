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Servoacionamento vs elétrico: onde a maioria dos motoristas se engana

Carros

Erros comuns de terminologia automotiva podem levar a interpretações equivocadas sobre a tecnologia e a estrutura das montadoras. Confira quatro conceitos frequentemente confundidos e a explicação técnica correta para cada um.

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Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
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Volkswagen Group vs. VAG

A sigla VAG é amplamente utilizada para se referir ao grupo que engloba a Volkswagen e a Audi, mas tecnicamente ela não existe como nome de grupo. O termo correto é Volkswagen AG, onde "AG" significa Aktiengesellschaft (sociedade anônima, em alemão). A ideia de que VAG significaria "Volkswagen Audi Gruppe" é um equívoco popular.

Atualmente, o conglomerado é chamado de Volkswagen Group. Sua estrutura vai muito além de duas marcas, incluindo a Skoda, Seat, Porsche, Bentley, Lamborghini, Jetta, Ducati e as divisões de veículos comerciais e pesados MAN e Scania, conforme aponta a publicação "Za Rulem".

Servoacionamento vs. Acionamento Elétrico

Embora ambos utilizem eletricidade, a diferença reside no controle. O servoacionamento não é um tipo de motor, mas um princípio de gestão baseado no feedback (retroalimentação). Um sensor informa ao controlador a posição exata do componente em tempo real, permitindo ajustes precisos.

Exemplos de servoacionamentos são as assistências de direção, servos de freio elétricos, atuadores de flaps do ar-condicionado e bancos com memória. Já o acionamento elétrico simples funciona apenas enquanto houver tensão, sem monitorar a posição final, como ocorre em bombas de combustível de alta pressão ou ajustes de banco manuais elétricos.

Multimídia: Conteúdo, não Hardware

O termo "multimídia" é frequentemente usado para descrever a tela do painel, mas, tecnicamente, ele se refere ao formato dos dados (combinação de som, vídeo e imagem) e não ao aparelho. O dispositivo físico instalado no console é a unidade principal ou o sistema de infoentretenimento. A multimídia é o conteúdo que o sistema reproduz.

GPS vs. GNSS

É comum tratar GPS e GNSS como sinônimos, mas o GNSS (Global Navigation Satellite System) é o termo genérico que abrange todos os sistemas de navegação por satélite do mundo, incluindo o GPS (Estados Unidos), GLONASS (Rússia), Galileo (União Europeia) e BeiDou (China).

Quando um veículo indica suporte apenas ao GPS, ele se refere especificamente à rede americana. Já a compatibilidade com GNSS significa que o dispositivo pode acessar múltiplas constelações de satélites simultaneamente, o que garante maior precisão e confiabilidade na determinação das coordenadas.

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Author`s name Petr Ermilin
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