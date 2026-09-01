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Rosca do cárter danificada? Por que fita veda-rosca não é a solução

Carros

A rosca espanada do bujão de dreno em cárteres de alumínio é um problema recorrente durante a troca de óleo. O desgaste ocorre geralmente na parede do cárter, devido à natureza macia do alumínio, embora a falha também possa afetar cárteres de aço. Em ambos os casos, os procedimentos de recuperação são semelhantes.

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Sinais de falha

O problema é evidenciado quando resíduos de alumínio ficam presos na rosca do bujão ao removê-lo. Um sinal crítico em veículos seminovos é a presença de estopa ou fita veda-rosca no bujão, indicando tentativas anteriores de reparos improvisados.

Para deslocar o veículo até a oficina, existem duas medidas paliativas: a aplicação de fita veda-rosca ou a montagem de um dispositivo temporário composto por um parafuso longo, duas arruelas, uma porca e um segmento de mangueira resistente a óleo e combustível. Ambas são soluções provisórias; o deslocamento deve ser feito em baixa velocidade, com monitoramento constante da luz de pressão do óleo no painel.

Métodos de reparação

A restauração definitiva segue três caminhos:

  • Substituição completa do cárter;
  • Recuperação da rosca com a remoção do cárter;
  • Reparo da rosca sem a desmontagem do componente.

As duas primeiras opções restauram a integridade original da peça e permitem a limpeza de depósitos e a manutenção do pescador de óleo. Contudo, em motores modernos, a remoção do cárter é complexa e exige a desmontagem de periféricos. Por isso, o reparo no local é a escolha mais frequente.

Bujão de diâmetro expandido

Uma técnica comum consiste em abrir uma rosca de maior diâmetro no orifício danificado. Veículos Ford, Volkswagen e modelos do grupo GM que utilizam a medida M14x1,5 frequentemente são adaptados para o bujão da Renault, com rosca M16x1,5. Este procedimento requer a furação do orifício até 14,5 mm, o uso de macho e chave de 8 mm.

O risco técnico reside no alinhamento: na fabricação, a face da arruela de vedação e o eixo da rosca são usinados em um único setup, garantindo perpendicularidade absoluta. Ao abrir a rosca manualmente sob o veículo, a probabilidade de desalinhamento é alta, o que impede a arruela de garantir a vedação total.

Para mitigar a falha, utiliza-se arruelas grossas de metal recozido. Arruelas de cobre são aquecidas e temperadas em água, enquanto as de alumínio são resfriadas lentamente ao ar. A eficiência depende do grau de inclinação da nova rosca.

Outra alternativa são os kits de reparo com passo não padrão, como a transição de M14x1,5 para M15x1,5. Estes kits incluem macho, bujão e arruelas de alumínio, oferecendo melhor centralização do macho, embora o risco de inclinação persista.

Existem também insertos de aço inoxidável e buchas de reparo com diâmetro externo aumentado. São opções mais onerosas e apresentam o risco de perfurar o fundo do cárter se o diâmetro for excessivamente ampliado.

Insertos autorrosantes

Kits especializados utilizam insertos de aço inoxidável com perfil específico que formam sua própria rosca. Após a instalação do inserto, utiliza-se o bujão original. A vedação com o cárter é feita por um anel de borracha resistente a óleo, projetado para compressão única. Em casos de desalinhamento acentuado, o inserto é fixado com selante roscado.

Protocolo de limpeza

Qualquer reparo realizado sem a remoção do cárter gera limalhas de alumínio no interior do reservatório. Como a bomba de óleo está posicionada antes do filtro, esses detritos podem causar danos graves. É obrigatório lavar o cárter com óleo limpo ou fluido de flushing. Um método rigoroso envolve a aplicação de solvente através do tubo da vareta de nível, seguida de sopro com ar comprimido antes do abastecimento com óleo novo.

A negligência com a limpeza do cárter pode resultar na destruição dos mancais do virabrequim devido à ação abrasiva das limalhas.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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