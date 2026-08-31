O segredo do preço do diesel: por que a destilação simples não basta

O preço do diesel nos postos de combustível frequentemente supera o da gasolina, apesar de a fração diesel ser mais pesada e, teoricamente, mais simples de obter na etapa inicial da refinação. No entanto, a transição da matéria-prima para um produto apto ao uso em veículos modernos altera a composição de custos, onde a purificação, exigências sazonais, demanda industrial e tributos tornam-se os fatores determinantes.

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O impacto do refino e a purificação

A obtenção de diesel por destilação simples não resulta em um combustível pronto para o consumo atual. Para atingir os baixos níveis de enxofre exigidos, é necessário realizar a hidrodesulfurização profunda, um processo que demanda hidrogênio, alta pressão, catalisadores e consumo energético elevado.

Essa etapa tecnológica altera a aritmética de custos. O valor final na bomba não é definido pela fração do petróleo em si, mas pela extensão da cadeia produtiva e pelos gastos operacionais necessários para que o combustível atenda às normas técnicas.

Dinâmica de demanda e mercado

Diferente da gasolina, o diesel atende a perfis de consumo distintos, concentrando-se em caminhões, ônibus, máquinas agrícolas e equipamentos especiais. Consequentemente, a variação de preços está diretamente ligada ao ritmo de setores como logística, construção civil e agronegócio.

O equilíbrio entre a oferta interna e a demanda é influenciado também pelas exportações de diesel russo, que reduzem a disponibilidade no mercado nacional. Somado a isso, a diferença tributária diminuiu: as alíquotas de impostos sobre o diesel convergiram para as da gasolina, eliminando a vantagem fiscal que existia anteriormente.

Sazonalidade e aditivos térmicos

O diesel exige adaptações específicas para o clima, custo este inexistente na mesma proporção para a gasolina. Em períodos de frio intenso, é indispensável o uso de diesel de inverno, que recebe aditivos depressores (anti-gel) para evitar o congelamento do combustível.

As exigências de armazenamento e transporte também variam, especialmente em regiões remotas, onde a logística impacta o preço final. Os períodos de transição entre as estações — a mudança do diesel de inverno para o de verão na primavera e vice-versa no outono — exigem a reconfiguração da produção nas refinarias e a gestão de estoques de diferentes marcas pelos fornecedores, o que pode gerar picos pontuais nos preços.