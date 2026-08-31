Carro rígido após calibrar os pneus? O motivo pode não ser a suspensão

A sensação de rigidez no carro após visitar uma oficina de pneus nem sempre indica problemas na suspensão. Muitas vezes, a causa é a calibragem incorreta: utilizar a mesma pressão para modelos diferentes, como um hatchback leve e um crossover pesado, resulta em deformações distintas da borracha e altera o conforto ao dirigir.

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O pneu atua como a primeira barreira contra impactos. Quando está com excesso de ar, a cobertura torna-se mais rígida e perde a capacidade de absorver irregularidades do asfalto. O resultado é que as costuras da pista e pequenos buracos são transmitidos com mais intensidade para a suspensão, a carroceria e, consequentemente, para os passageiros.

Por outro lado, a pressão insuficiente prejudica a dinâmica do veículo. Com menos ar, o pneu cede sob o peso do carro, alterando a área de contato do protetor com o solo. Isso compromete a estabilidade em retas e a precisão nas curvas.

A falta de calibragem também impacta o bolso e a durabilidade: aumenta a resistência ao rolamento, exigindo mais potência do motor e elevando o consumo de combustível. Além disso, o pneu superaquece e sofre um desgaste prematuro devido à deformação excessiva.

É importante considerar que a pressão oscila conforme a temperatura. O ar aquece sob o sol, aumentando a pressão interna, e reduz-se em dias frios. Mudanças bruscas de temperatura podem tornar essa variação perceptível no manômetro.

Onde encontrar a pressão correta

A calibragem ideal não é um número padrão, mas um cálculo do fabricante para cada modelo, podendo variar entre os eixos dianteiro e traseiro — especialmente se o carro estiver carregado. No caso de algumas versões do Volkswagen Tiguan, a recomendação para carga máxima é de 2,4 atm na frente e 2,8 atm atrás.

Os valores precisos estão detalhados no manual do proprietário ou em etiquetas fixadas no veículo, geralmente na coluna da porta do motorista ou próximo à tampa do tanque de combustível.