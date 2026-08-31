Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Carro rígido após calibrar os pneus? O motivo pode não ser a suspensão

Carros

A sensação de rigidez no carro após visitar uma oficina de pneus nem sempre indica problemas na suspensão. Muitas vezes, a causa é a calibragem incorreta: utilizar a mesma pressão para modelos diferentes, como um hatchback leve e um crossover pesado, resulta em deformações distintas da borracha e altera o conforto ao dirigir.

Шиномонтаж
Photo: Designed by Freepik by fxquadro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Шиномонтаж

O pneu atua como a primeira barreira contra impactos. Quando está com excesso de ar, a cobertura torna-se mais rígida e perde a capacidade de absorver irregularidades do asfalto. O resultado é que as costuras da pista e pequenos buracos são transmitidos com mais intensidade para a suspensão, a carroceria e, consequentemente, para os passageiros.

Por outro lado, a pressão insuficiente prejudica a dinâmica do veículo. Com menos ar, o pneu cede sob o peso do carro, alterando a área de contato do protetor com o solo. Isso compromete a estabilidade em retas e a precisão nas curvas.

A falta de calibragem também impacta o bolso e a durabilidade: aumenta a resistência ao rolamento, exigindo mais potência do motor e elevando o consumo de combustível. Além disso, o pneu superaquece e sofre um desgaste prematuro devido à deformação excessiva.

É importante considerar que a pressão oscila conforme a temperatura. O ar aquece sob o sol, aumentando a pressão interna, e reduz-se em dias frios. Mudanças bruscas de temperatura podem tornar essa variação perceptível no manômetro.

Onde encontrar a pressão correta

A calibragem ideal não é um número padrão, mas um cálculo do fabricante para cada modelo, podendo variar entre os eixos dianteiro e traseiro — especialmente se o carro estiver carregado. No caso de algumas versões do Volkswagen Tiguan, a recomendação para carga máxima é de 2,4 atm na frente e 2,8 atm atrás.

Os valores precisos estão detalhados no manual do proprietário ou em etiquetas fixadas no veículo, geralmente na coluna da porta do motorista ou próximo à tampa do tanque de combustível.

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Petr Ermilin
Agora a ler
VW Tukan: a nova picape compacta que chega para substituir a Saveiro no Brasil
Carros
VW Tukan: a nova picape compacta que chega para substituir a Saveiro no Brasil
Mulheres: respeito tem de começar cedo
Curiosidades
Mulheres: respeito tem de começar cedo
Semana de Moda de Copenhague destaca lenços de seda como ferramenta visual
Mulher
Semana de Moda de Copenhague destaca lenços de seda como ferramenta visual
Mais populares
O fim da era do oversize extremo no jeans para 2026/27

A moda para a temporada 2026/27 propõe mudanças nas proporções do denim, afastando-se de volumes exagerados em favor de cortes mais precisos.

O fim da era do oversize extremo no jeans para 2026/27
Como usar balaclavas e ushankas volumosas sem perder a elegância
Como usar balaclavas e ushankas volumosas sem perder a elegância
Assistentes intrusivos e direção lenta: os pontos fracos do Chery Tiggo 4
VW Tukan: a nova picape compacta que chega para substituir a Saveiro no Brasil
1.º Seminário Geopolítico Arresala: "O Irã e as Mudanças Geopolíticas" Amyra El Khalili Dois cronistas do Brasil Adilson Roberto Gonçalves Mulheres: respeito tem de começar cedo Freitas Jolivaldo
Manteiga no ganache: a técnica simples para conquistar o efeito espelhado
Banheiro elegante: detalhes simples que mudam a percepção do ambiente
Biscoito de maçã na frigideira: o segredo para uma casquinha caramelizada
Biscoito de maçã na frigideira: o segredo para uma casquinha caramelizada
últimos materiais
Tempestades de vento devastadoras: o que causa rastros de destruição de 400 km
Carro rígido após calibrar os pneus? O motivo pode não ser a suspensão
Cansaço excessivo e falta de ar: quando os sinais podem alertar sobre o coração
Por que algumas batatas crescem grandes e outras ficam pequenas no mesmo canteiro?
Depois dos 40: por que caminhar não é suficiente para manter os músculos
Por que gansos podem ser mais intimidadores que cães de grande porte
VW Tukan: a nova picape compacta que chega para substituir a Saveiro no Brasil
Dificuldade para pegar no sono: quando as plantas medicinais podem ajudar
Banho de limão recupera a maciez dos calcanhares em 15 minutos
Treino curto em casa: por que 10 minutos podem ser melhores que 1 hora
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.