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VW Tukan: a nova picape compacta que chega para substituir a Saveiro no Brasil

Carros

A Volkswagen prepara a chegada do Tukan ao mercado brasileiro, um novo pickup compacto projetado para substituir o Saveiro e enfrentar a concorrência direta de modelos como Fiat Strada e Chevrolet Montana. O veículo foi desenvolvido com foco nas demandas locais, combinando a arquitetura da marca com componentes adaptados para cargas pesadas.

Автомобильный салон Volkswagen ID.4
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Configurações e Design

O visual do Tukan segue a linha dos crossovers atuais da fabricante, com óticas de LED que remetem ao Tiguan, além de arcos de roda pronunciados e protetores de para-choque para reforçar o caráter utilitário.

O modelo terá duas versões de carroceria: uma cabine simples, focada em transporte de carga, e uma cabine dupla, com mais espaço interno. Em termos de acabamento, a versão de entrada Robust prioriza a praticidade, enquanto a topo de linha Extreme traz cores vibrantes, rodas de liga leve escurecidas e santantônio.

Segundo Mikhail Lazarev, em conversa com a Pravda.Ru, a escolha por molasAccording to Mikhail Lazarev, in a conversation with Pravda.Ru, the choice of leaf springs on the MQB platform was a necessary step for the compact pickup segment to increase payload capacity without compromising handling when the vehicle is empty.

Mecânica e Resistência

Construído sobre a plataforma MQB — a mesma do T-Cross —, o Tukan recebeu reforços estruturais significativos, incluindo a substituição da suspensão traseira multilink por um sistema de molasAccording to Mikhail Lazarev, in a conversation with Pravda.Ru, the choice of leaf springs on the MQB platform was a necessary step for the compact pickup segment to increase payload capacity without compromising handling when the vehicle is empty.

O conjunto motriz consiste em um motor 1.5 turbo com sistema híbrido leve (mild hybrid), visando a redução do consumo de combustível para uso comercial. Kirill Semenov, em entrevista à Pravda.Ru, alertou que, embora a combinação de motor turbo e sistema híbrido seja o padrão atual, a complexidade eletrônica exige manutenção especializada e impacta os custos de serviço.

Para garantir a durabilidade, os protótipos foram submetidos a testes de resistência que totalizaram 2 milhões de quilômetros em condições severas de estrada.

Produção e Mercado

A fabricação já começou na planta do estado do Paraná, com a previsão de início das vendas e primeiras entregas para o primeiro semestre de 2027.

Denis Khromov destacou à Pravda.Ru que, para este segmento, a aceitação do mercado dependerá da disponibilidade de peças e da rede de assistência técnica. Uma localização eficiente da produção será determinante para a fidelização dos clientes.

  • Plataforma: MQB adaptada
  • Suspensão traseira: Feixe de molas
  • Motorização: 1.5 Turbo (Mild Hybrid)
  • Lançamento: 1º semestre de 2027

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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