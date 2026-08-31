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Assistentes intrusivos e direção lenta: os pontos fracos do Chery Tiggo 4

Carros

O crossover Chery Tiggo 4 recebeu uma avaliação rigorosa da publicação britânica Autocar, finalizando o teste com a nota de 2,5 estrelas de cinco. O modelo, que serve de base para o Tenet T4 na Rússia, foi penalizado principalmente pelo desempenho do sistema híbrido, a dirigibilidade e a calibração dos assistentes eletrônicos.

Chery Tiggo 4 Pro
Photo: Own work by User3204, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Chery Tiggo 4 Pro

Interior amplo e falhas de software

O habitáculo foi um dos pontos positivos. Os avaliadores destacaram a presença de plásticos macios, o espaço interno e o nível de equipamentos como excepcionais para a faixa de preço. O espaço para a cabeça no banco traseiro superou o do Renault Duster, e o porta-malas de 430 litros foi considerado satisfatório.

A crítica concentrou-se no sistema multimídia. Apesar do menu simples, a rigidez do software impede, por exemplo, que o ícone do Apple CarPlay seja fixado na tela inicial, tornando a alternância entre a navegação do smartphone e as configurações do carro lenta.

Limitações do sistema híbrido

O veículo testado utiliza o sistema híbrido CHS, composto por um motor 1.5 aspirado e um motor elétrico, somando 201 cv. A tração é predominantemente elétrica, com o motor a combustão atuando na recarga da bateria de 1,83 kWh ou conectando-se diretamente às rodas em altas velocidades.

Na prática, o conjunto funciona bem em baixas velocidades, mas perde fôlego sob carga. Durante acelerações fortes, o painel alerta rapidamente sobre a baixa carga da bateria, resultando em queda imediata de tração.

O tempo de aceleração de 0 a 96 km/h é de 7,7 segundos no modo esportivo. No entanto, em uma sequência de quatro arrancadas, o tempo subiu para 10,6 segundos, acompanhado por ruído excessivo do motor operando a 6.000 rpm.

Dirigibilidade e assistentes intrusivos

O comportamento dinâmico foi classificado como insatisfatório. A direção foi descrita como lenta e imprecisa, exigindo correções constantes de trajetória em altas velocidades. A suspensão foi apontada como rígida, com amortecedores rudimentares e inclinações acentuadas da carroceria em curvas.

Os assistentes de condução foram o ponto mais crítico. O controle de cruzeiro adaptativo tende a reduzir a velocidade inesperadamente em curvas suaves, enquanto o sistema de manutenção de faixa provoca cansaço ao motorista devido ao excesso de alertas, solavancos no volante e frenagens bruscas. A recomendação dos especialistas foi desativar esses sistemas logo após a partida.

Custo-benefício

O Chery Tiggo 4 obteve nota alta (4,5 estrelas) no quesito custo de propriedade, impulsionado pela garantia de sete anos, pelo consumo urbano de 3,3 l/100 km e pelo preço no mercado britânico, que varia entre 19.995 e 21.995 libras esterlinas.

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Author`s name Petr Ermilin
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