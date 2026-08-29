Autonomia surpreendente: modelos que conseguem rodar mais de 1.200 km

A autonomia de modelos usados a gasolina e diesel varia drasticamente conforme a capacidade do tanque e o consumo em estrada. Especialistas da plataforma Avito Auto calcularam a distância máxima que diferentes veículos conseguem percorrer sem a necessidade de reabastecimento.

Photo: Wikipedia by Mr.choppers, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ KIA K5

Modelos a gasolina

O destaque entre os veículos a gasolina é o BMW Série 5 de sexta geração (versão 520i). Com um tanque de 68 litros e consumo de 4,7 l/100 km, o carro atinge a marca de 1.447 km.

A lista dos modelos com maior autonomia segue com:

Kia K5: 1.296 km (tanque de 70 l; consumo de 5,4 l/100 km)

1.296 km (tanque de 70 l; consumo de 5,4 l/100 km) Mercedes-Benz Classe E: 1.245 km (tanque de 66 l; consumo de 5,3 l/100 km)

1.245 km (tanque de 66 l; consumo de 5,3 l/100 km) Volkswagen Polo: 1.222 km (tanque de 55 l; consumo de 4,5 l/100 km)

1.222 km (tanque de 55 l; consumo de 4,5 l/100 km) Nissan Qashqai: 1.204 km (tanque de 65 l; consumo de 5,4 l/100 km)

Também aparecem no ranking o Skoda Rapid (1.196 km), Toyota Camry (1.186 km), Hyundai Sonata (1.167 km), LADA Vesta (1.038 km) e Mazda CX-5 (1.037 km).

Modelos a diesel

No segmento diesel, o Mercedes-Benz Classe E de quinta geração (E 220d) lidera o ranking, percorrendo 1.526 km com um tanque de 66 litros e consumo de 4,3 l/100 km.

As posições seguintes são ocupadas por:

BMW X5 30d: 1.491 km (tanque de 85 l; consumo de 5,7 l/100 km)

1.491 km (tanque de 85 l; consumo de 5,7 l/100 km) BMW Série 5: 1.435 km (tanque de 66 l; consumo de 4,6 l/100 km)

1.435 km (tanque de 66 l; consumo de 4,6 l/100 km) Toyota Land Cruiser Prado 150: 1.381 km (tanque de 87 l; consumo de 6,3 l/100 km)

1.381 km (tanque de 87 l; consumo de 6,3 l/100 km) Hyundai Santa Fe: 1.264 km (tanque de 67 l; consumo de 5,3 l/100 km)

Completam a lista o Skoda Kodiaq (1.176 km), Volkswagen Tiguan (1.137 km), Toyota Land Cruiser 200 (1.022 km), Renault Duster (1.000 km) e Kia Sportage (948 km).

Fatores que influenciam o consumo

Andrey Tumkin, responsável pela área de usuários particulares da Avito Auto, observa que a autonomia real é impactada por variáveis como velocidade, estilo de condução, carga do veículo, relevo, clima e pressão dos pneus. Segundo o especialista, a redução da pressão dos pneus em apenas 0,1 atm pode elevar o consumo de combustível em até 5%.

Alguns veículos permitem a expansão da autonomia via acessórios. No caso do Toyota Land Cruiser 200, a instalação de um tanque adicional eleva a capacidade total para quase 140 litros, permitindo rodar aproximadamente 1.500 km sem parar no posto.