Autonomia surpreendente: modelos que conseguem rodar mais de 1.200 km

A autonomia de modelos usados a gasolina e diesel varia drasticamente conforme a capacidade do tanque e o consumo em estrada. Especialistas da plataforma Avito Auto calcularam a distância máxima que diferentes veículos conseguem percorrer sem a necessidade de reabastecimento.
O destaque entre os veículos a gasolina é o BMW Série 5 de sexta geração (versão 520i). Com um tanque de 68 litros e consumo de 4,7 l/100 km, o carro atinge a marca de 1.447 km.
A lista dos modelos com maior autonomia segue com:
Também aparecem no ranking o Skoda Rapid (1.196 km), Toyota Camry (1.186 km), Hyundai Sonata (1.167 km), LADA Vesta (1.038 km) e Mazda CX-5 (1.037 km).
No segmento diesel, o Mercedes-Benz Classe E de quinta geração (E 220d) lidera o ranking, percorrendo 1.526 km com um tanque de 66 litros e consumo de 4,3 l/100 km.
As posições seguintes são ocupadas por:
Completam a lista o Skoda Kodiaq (1.176 km), Volkswagen Tiguan (1.137 km), Toyota Land Cruiser 200 (1.022 km), Renault Duster (1.000 km) e Kia Sportage (948 km).
Andrey Tumkin, responsável pela área de usuários particulares da Avito Auto, observa que a autonomia real é impactada por variáveis como velocidade, estilo de condução, carga do veículo, relevo, clima e pressão dos pneus. Segundo o especialista, a redução da pressão dos pneus em apenas 0,1 atm pode elevar o consumo de combustível em até 5%.
Alguns veículos permitem a expansão da autonomia via acessórios. No caso do Toyota Land Cruiser 200, a instalação de um tanque adicional eleva a capacidade total para quase 140 litros, permitindo rodar aproximadamente 1.500 km sem parar no posto.
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