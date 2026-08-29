Peugeot 308 usado: o defeito no motor EP6 que pode exigir retífica precoce

Quem busca um Peugeot 308 usado, fabricado até 2015, pode encontrar problemas graves de engenharia que exigem retífica do motor muito antes do esperado. No mercado russo, esses hatchbacks foram equipados exclusivamente com motores da família EP6, nas versões aspirada (120 cv) ou turbo (140-150 cv). Atualmente, mais de um terço das unidades disponíveis no mercado de usados possuem quilometragem superior a 200 mil km.

Photo: commons.wikimedia.org by M 93, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Peugeot 308

Falhas críticas do motor EP6

Os defeitos do EP6 costumam surgir precocemente. O consumo excessivo de óleo e vazamentos são comuns já nas primeiras revisões. O desgaste da corrente de distribuição e de seu acionamento ocorre rapidamente, independentemente da forma como o veículo é conduzido.

Outros pontos vulneráveis incluem:

Sistema de arrefecimento: falhas frequentes na bomba d'água e no termostato.

falhas frequentes na bomba d'água e no termostato. Cabeçote: ocorrências de trincas e queda da sede das válvulas.

ocorrências de trincas e queda da sede das válvulas. Versões Turbo: problemas mais agressivos, somados ao entupimento do sistema de ventilação do cárter, que não suporta a pressão elevada.

Embora a Peugeot tenha lançado a variante EP6C em 2011, a mudança focou em normas ecológicas e não corrigiu os defeitos fabris. Na prática, muitos motores exigiram reforma completa aos 100 mil km, tornando exemplares com 200 mil km riscos elevados para o comprador.

Transmissão e outros modelos afetados

A situação é agravada pelo câmbio automático AL4, presente em mais de metade dos 308 usados. A transmissão é conhecida pela baixa durabilidade e alto custo de reparo. O mesmo motor EP6 (ou a versão N12B16A) equipa outros modelos com problemas semelhantes, como o Peugeot 307, 3008, Citroën C4 e a primeira geração do Mini.

Cuidados na compra

Para evitar prejuízos, recomenda-se monitorar o nível de óleo em um motor frio por vários dias e atentar a ruídos metálicos (estalos) sob a tampa das válvulas, que indicam desgaste da corrente. É fundamental exigir o histórico completo de manutenções e realizar diagnósticos independentes.

Veículos com preços significativamente abaixo da média de mercado geralmente escondem esses vícios ocultos, que surgirão logo após a aquisição.