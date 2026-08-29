Mitsubishi Triton Savana Sertoes: a picape preparada para resgates e lama

A Mitsubishi lançou a edição especial do Triton (também conhecido como L200) chamada Savana Sertoes. O modelo sai de fábrica equipado para terrenos severos e operações de resgate, integrando acessórios de modificação off-road diretamente na linha de montagem.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use пикап

Equipamentos de Expedição

O teto recebe um bagageiro com revestimento fosco resistente a riscos e capacidade de carga de até 50 kg. Na lateral, o veículo traz uma pá fixada em suportes de remoção rápida. O pacote inclui ainda pranchas de desatolamento feitas de polímero de nylon elástico, material escolhido pela alta durabilidade e resistência ao desgaste.

Capacidade Off-Road

Para travessias de rios e lama, o Triton Savana Sertoes conta com um snorkel que eleva a captação de ar ao nível do teto, permitindo fordar trechos com profundidade de até 800 mm. Os respiros do diferencial traseiro também foram elevados para evitar a entrada de água no sistema.

A proteção externa é reforçada com para-choques dianteiro e traseiro, protetor de cárter e estribos laterais resistentes a impactos de pedras. Visualmente, a picape apresenta pintura cinza com detalhes em laranja, montada sobre rodas de 18 polegadas com pneus específicos para fora de estrada.

Interior e Mecânica

Baseada na versão topo de linha, a série especial mantém câmeras de visão 360° e central multimídia com tela sensível ao toque de 9 polegadas. O acabamento interno inclui emblemas da série e tapetes de borracha reforçados.

O conjunto mecânico consiste no motor turbodiesel de 2,4 litros, que entrega 205 cv e 470 Nm de torque. A transmissão é automática de 6 marchas com o sistema de tração integral Super Select. No mercado brasileiro, o Mitsubishi Triton Savana Sertoes custa 339.900 reais.