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Hyundai usará tecnologia EREV no novo Santa Fe e em modelo Genesis

Carros

A Hyundai confirmou que o novo Santa Fe e um crossover da marca de luxo Genesis serão os primeiros veículos de série a utilizar a tecnologia EREV (veículos elétricos de amplitude estendida). A estratégia foi apresentada durante um evento para investidores da companhia.

Hyundai Santa Fe
Photo: Own work by Matti Blume, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Hyundai Santa Fe

No sistema EREV, o motor a combustão não possui conexão mecânica com as rodas, atuando exclusivamente como um gerador para recarregar a bateria de tração.

Modelos e autonomia

O Santa Fe do ano-modelo 2027 será equipado com dois motores elétricos. O modelo terá uma bateria com metade da capacidade das versões totalmente elétricas, o que reduz o peso e os custos de produção. Com essa configuração, a autonomia total chega a 965 km, valor 1,6 vez maior que a versão movida apenas a gasolina. A fabricação deste modelo ocorrerá na planta da marca nos Estados Unidos.

Já a linha Genesis, com forte probabilidade de aplicação no crossover GV70, terá autonomia estimada em 1030 km. Para este veículo, a Hyundai desenvolveu uma nova bateria que apresenta um custo de produção 30% inferior aos modelos atuais da empresa.

Estratégia de mercado

A escolha pela arquitetura EREV baseia-se na rentabilidade e na flexibilidade técnica. Segundo a fabricante, essa estrutura permite converter o veículo em um carro totalmente elétrico de forma rápida e com baixos investimentos, facilitando a adaptação às oscilações da demanda.

A Hyundai planeja lançar dez novos modelos com propulsão híbrida até o início da próxima década, com o objetivo de fortalecer sua presença no mercado americano.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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