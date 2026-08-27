Geely desenvolve arquitetura de 1000 V para recarga em cinco minutos

Geely desenvolve arquitetura de 1000 V para utilizar a potência total de suas estações de 1500 kW e mirar recarga de 10% a 80% em menos de cinco minutos.

Photo: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Мужчина в машине с телефоном и зарядными станциями

O que já existe: 800 V em produção

A fabricante já implanta em massa sistemas de 800 V — faixa real de 600 a 900 V. Baterias, motores e controladores operam no nominal de 800 V, o que reduz a corrente para a mesma potência e diminui perdas térmicas em cabos e eletrônica de potência.

Resultados práticos. O Smart #1, após migrar para 800 V, cortou o tempo de 10% a 80% de 30 para 12 minutos. O consumo caiu de 13,4 para 12,4 kWh/100 km. Em paralelo, o conjunto motriz "16-em-1" elevou a potência de 238 para 333 cv.

O sedã Lynk & Co 10, com bateria de 95 kWh e tensão real de 772,8 V, recarregou de 10% a 97% em 8 min 42 s numa estação Zeekr, aceitando pico de 1093 kW. De 10% a 80%: 5 min 32 s numa estação de 1500 kW.

É mais rápido que o ciclo equivalente nos atuais BYD, que levam cerca de 9 minutos no trecho 10–97%.

Modelo Bateria Tensão real 10–80% 10–97% Pico aceito Smart #1 (800 V) — — 12 min — — Lynk & Co 10 95 kWh 772,8 V 5 min 32 s 8 min 42 s 1093 kW

O gargalo atual

Mesmo o Geely mais rápido de série aceita no máximo 1093 kW. As estações Zeekr entregam até 1500 kW por conector. Sobram mais de 400 kW não utilizados.

Por que 1000 V

A elevação para 1000 V permite absorver a potência total das estações existentes. Pela lei de Potência = Tensão × Corrente, tensão maior transfere mais potência com a mesma corrente — ou a mesma potência com menos corrente, reduzindo aquecimento e permitindo cabos mais leves.

A infraestrutura está pronta: Geely já construiu mais de 2100 estações Zeekr com pico de 1500 kW. Falta o veículo acompanhar.

Os primeiros 1000 V devem estrear nos modelos premium Zeekr. Para as marcas de volume do grupo, a prioridade continua ser a implantação plena do 800 V.

Cinco minutos no trecho 10–80% equiparam-se ao abastecimento a combustível. Mas só ocorrem quando três condições coincidem: arquitetura do carro, estado da bateria e potência da estação.

Arquitetura pronta. Infraestrutura pronta. Falta o veículo.

Especialista Pravda.Ru: Segundo o especialista em eletricidade e eletrônica Kirill Semyonov, a subida para 1000 V impõe exigências rigorosas a isolamento de componentes, gestão térmica da bateria e capacidade de corrente do conector. Sem resolver esses pontos, a potência de pico da estação permanece inexplorada.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.