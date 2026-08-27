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Lexus RX chega à Europa com nova tela de 14 polegadas e motorizações híbridas

Carros

Lexus lançou a atualização do RX no mercado europeu apenas três meses após o surgimento das primeiras imagens espionagem. O ritmo acelerado de lançamento ocorreu para enfrentar as novas versões do Mercedes-Benz GLE e do BMW X5.

Lexus RX
Photo: commons.wikimedia.org by Dinkun Chen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Lexus RX

Interior e Tecnologia

A principal mudança na cabine é a instalação de uma tela sensível ao toque de 14 polegadas. O painel de instrumentos digital permanece o mesmo, mas a marca manteve as teclas físicas abaixo do visor.

O acabamento interno inclui madeira no volante e no túnel central. O veículo conta com teto panorâmico, rodas de 21 polegadas, óptica de LED e ventilação nos bancos dianteiros.

No pacote de segurança, o modelo traz controle de cruzeiro adaptativo e um sistema de detecção de obstáculos que identifica pedestres, ciclistas e outros veículos, inclusive durante manobras de conversão.

Design Exterior

As alterações visuais foram pontuais. A grade do radiador foi melhor integrada ao corpo do carro, os faróis receberam nova grafia e a lanterna traseira agora se estende por toda a largura da traseira.

Motorizações e Preços

O Lexus RX chega ao mercado europeu com duas opções de propulsão híbrida:

  • Híbrido plug-in: potência de 292 cv e autonomia de 86 km em modo puramente elétrico. Preço inicial: 83.900 euros.
  • Híbrido autocorregável: 371 cv, tração integral e aceleração de 0 a 100 km/h em 6,2 segundos.

A versão de topo, F Sport, está disponível por 111.300 euros.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.

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Author`s name Petr Ermilin
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