Lexus RX chega à Europa com nova tela de 14 polegadas e motorizações híbridas

Lexus lançou a atualização do RX no mercado europeu apenas três meses após o surgimento das primeiras imagens espionagem. O ritmo acelerado de lançamento ocorreu para enfrentar as novas versões do Mercedes-Benz GLE e do BMW X5.
A principal mudança na cabine é a instalação de uma tela sensível ao toque de 14 polegadas. O painel de instrumentos digital permanece o mesmo, mas a marca manteve as teclas físicas abaixo do visor.
O acabamento interno inclui madeira no volante e no túnel central. O veículo conta com teto panorâmico, rodas de 21 polegadas, óptica de LED e ventilação nos bancos dianteiros.
No pacote de segurança, o modelo traz controle de cruzeiro adaptativo e um sistema de detecção de obstáculos que identifica pedestres, ciclistas e outros veículos, inclusive durante manobras de conversão.
As alterações visuais foram pontuais. A grade do radiador foi melhor integrada ao corpo do carro, os faróis receberam nova grafia e a lanterna traseira agora se estende por toda a largura da traseira.
O Lexus RX chega ao mercado europeu com duas opções de propulsão híbrida:
A versão de topo, F Sport, está disponível por 111.300 euros.
Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.
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