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Escolha errada do lubrificante: o erro invisível que destrói o motor antes da hora prevista

Carros

Экономия на моторном масле ведет к постепенному разрушению двигателя. Сначала на внутренних поверхностях образуются лак и отложения, затем растет угар масла, что ускоряет износ пар трения, турбокомпрессора и цепи ГРМ. Итог — капитальный ремонт с затратами в сотни тысяч рублей.

Мужчина заливает масло в машину
Photo: https://unsplash.com by Tim Mossholder is licensed under Free
Мужчина заливает масло в машину

Почему вязкость 5W-30 — не гарантия

Выбор масла только по классу вязкости (например, 5W-30) ошибочен. Два продукта с одинаковой маркировкой могут иметь разные пакеты присадок, которые составляют от 15% до 25% общего объема состава. Именно присадки определяют защиту от окисления и образование лака.

Пригодность смазки подтверждают три параметра:

  • Международные стандарты API и ACEA;
  • Допуски конкретного автопроизводителя (OEM);
  • Класс вязкости в рамках заводских предписаний.

Один размер не значит одно качество.

Риски для турбомоторов и эффект LSPI

Турбированные двигатели работают в условиях высоких температур в зоне подшипников турбины и повышенных нагрузок на ротор и цепь ГРМ. Современные стандарты масла должны предотвращать лаковые отложения и бороться с эффектом LSPI (Low Speed Pre-Ignition) — преждевременным воспламенением смеси на низких оборотах.

LSPI вызывает детонационные удары, которые физически повреждают шатуны и поршни. Масло может подходить по вязкости, но не защищать от этого процесса, если в нем нет соответствующих присадок.

Цена не является индикатором качества. Дорогой продукт без нужного допуска бесполезен, а бюджетный вариант с правильными спецификациями будет работать эффективно.

Сроки замены и условия эксплуатации

Свойства масла деградируют со временем. Регламентные интервалы производителя рассчитаны на идеальные условия. Пробки, короткие поездки и пыль сокращают срок службы смазки. Затягивание замены ускоряет износ вкладышей, цилиндро-поршневой группы и турбины.

Безопасный алгоритм: выбрать вязкость $\rightarrow$ проверить API и ACEA $\rightarrow$ найти OEM-допуск $\rightarrow$ купить у проверенного поставщика $\rightarrow$ менять масло по графику или чаще при тяжелых условиях.

Своевременная замена важнее бренда.

Источник: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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