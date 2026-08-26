Escolha errada do lubrificante: o erro invisível que destrói o motor antes da hora prevista

Экономия на моторном масле ведет к постепенному разрушению двигателя. Сначала на внутренних поверхностях образуются лак и отложения, затем растет угар масла, что ускоряет износ пар трения, турбокомпрессора и цепи ГРМ. Итог — капитальный ремонт с затратами в сотни тысяч рублей.
Выбор масла только по классу вязкости (например, 5W-30) ошибочен. Два продукта с одинаковой маркировкой могут иметь разные пакеты присадок, которые составляют от 15% до 25% общего объема состава. Именно присадки определяют защиту от окисления и образование лака.
Пригодность смазки подтверждают три параметра:
Один размер не значит одно качество.
Турбированные двигатели работают в условиях высоких температур в зоне подшипников турбины и повышенных нагрузок на ротор и цепь ГРМ. Современные стандарты масла должны предотвращать лаковые отложения и бороться с эффектом LSPI (Low Speed Pre-Ignition) — преждевременным воспламенением смеси на низких оборотах.
LSPI вызывает детонационные удары, которые физически повреждают шатуны и поршни. Масло может подходить по вязкости, но не защищать от этого процесса, если в нем нет соответствующих присадок.
Цена не является индикатором качества. Дорогой продукт без нужного допуска бесполезен, а бюджетный вариант с правильными спецификациями будет работать эффективно.
Свойства масла деградируют со временем. Регламентные интервалы производителя рассчитаны на идеальные условия. Пробки, короткие поездки и пыль сокращают срок службы смазки. Затягивание замены ускоряет износ вкладышей, цилиндро-поршневой группы и турбины.
Безопасный алгоритм: выбрать вязкость $\rightarrow$ проверить API и ACEA $\rightarrow$ найти OEM-допуск $\rightarrow$ купить у проверенного поставщика $\rightarrow$ менять масло по графику или чаще при тяжелых условиях.
Своевременная замена важнее бренда.
Источник: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.
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