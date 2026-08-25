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Como ligar o carro com a bateria descarregada conforme o tipo de câmbio

Carros

Разряженный аккумулятор проявляется тусклой подсветкой приборов, щелчками при повороте ключа и вялым вращением коленвала стартером. Способы запуска автомобиля в такой ситуации зависят от типа трансмиссии и доступных инструментов.

Аккумуляторы в мороз
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Аккумуляторы в мороз

Особенности запуска по типу коробки передач

Для автомобилей с автоматической коробкой передач (АКПП) или вариатором запуск «с толкача» или буксировка исключены. В этих трансмиссиях вращение колес не передается на двигатель, а попытки такого запуска могут привести к выходу из строя гидротрансформатора или вариатора. Единственным решением остается поиск внешнего источника питания или вызов технической помощи.

Владельцы машин с механической коробкой передач (МКПП) могут использовать метод запуска по инерции. Алгоритм действий следующий:

  • Включить зажигание.
  • Разгнать автомобиль на ровном участке дороги.
  • Выжать сцепление, включить вторую передачу и резко отпустить педаль сцепления.
  • После запуска двигателя снова выжать сцепление и добавить газ.

При этом важно помнить, что до запуска мотора усилители руля и тормозов не функционируют, из-за чего управление становится тяжелее. Использовать этот метод на крутых спусках или оживленных трассах опасно. Также рекомендуется проверить инструкцию по эксплуатации, так как некоторые производители запрещают пуск с толкача.

Использование технических средств и экстренная помощь

Портативный бустер позволяет запустить мотор без машины-донора. Перед использованием необходимо убедиться, что устройство заряжено, так как при длительном хранении в багажнике заряд может упасть. После подключения зажимов к клеммам и успешного старта прибор следует снова поставить на зарядку.

Если автомобиль остановился на платной магистрали, следует действовать по следующему протоколу:

  • Определить свое местоположение по ближайшему километровому знаку.
  • Позвонить в аварийную службу по номеру с информационных табло или талона въезда.
  • Сообщить диспетчеру название трассы, направление движения и причину остановки.
  • Выставить знак аварийной остановки и отойти за ограждение проезжей части.

В отсутствие оборудования можно обратиться к знакомым автомобилистам за помощью с пусковыми проводами или бустером. Чтобы избежать подобных проблем, рекомендуется держать в багажнике соединительные кабели или компактное пусковое устройство, регулярно проверяя уровень его заряда.

Источник: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.

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