A J.D. Power China divulgou o levantamento de confiabilidade de 2026 para automóveis a gasolina, baseado em 11.119 proprietários de veículos adquiridos entre janeiro de 2022 e março de 2025 e abrangendo 105 modelos de 34 marcas.
O índice PP100 registra o número de problemas a cada cem veículos — quanto menor, maior a confiabilidade. Foram avaliados 177 itens específicos, da carroceria e trem de força ao climatizador, multimídia e assistentes de condução. A média da indústria ficou em 192 PP100, leve melhora frente aos 197 pontos do ano anterior. O segmento de volume marcou 183 PP100, superando o premium, que fechou em 195 PP100. A principal origem das queixas são falhas reais, não questões de ergonomia.
Pelo quarto ano consecutivo cresce o volume de reclamações sobre sistemas multimídia e assistentes de condução, responsáveis por 24,5% do total de ocorrências. Após três anos de uso, a avaliação aponta degradação no isolamento acústico, surgimento de defeitos de carroceria, trem de força e displays. A J.D. Power recomenda que as montadoras estruturem programas de testes de longa duração que simulem ciclos reais de desgaste.
No segmento premium, a Land Rover liderou com 167 PP100, à frente de Porsche (179), BMW (181) e Lexus (183). Entre as marcas de volume, a FAW Toyota empatou com 167 PP100, seguida por GAC Toyota (173), Changan Ford (178) e Chery (181). Considerando apenas as marcas chinesas, a Chery foi a melhor colocada com 181 PP100, seguida por Hongqi e GAC (ambas com 186) e Jetour (198). A J.D. Power não divulga as piores colocadas — a lista pública traz apenas as marcas que ficaram abaixo da média do setor.
|Segmento
|Marca
|PP100
|Premium
|Land Rover
|167
|Premium
|Porsche
|179
|Premium
|BMW
|181
|Premium
|Lexus
|183
|Volume
|FAW Toyota
|167
|Volume
|GAC Toyota
|173
|Volume
|Changan Ford
|178
|Volume
|Chery
|181
Entre sedãs compactos destacaram-se Changan Eado Plus e Roewe i5. No médio de viés econômico, Nissan Sylphy e Buick Verano Pro. Um degrau acima, Toyota Corolla, Volkswagen Passat e Chery Arrizo 8. No segmento médio superior, Toyota Camry, Toyota Avalon e Honda Accord. Entre os premium, Volvo S90, Mercedes-Benz Classe E e Audi A6L.
Nos crossovers, os compactos premium são liderados por Land Rover Discovery Sport e Mercedes-Benz GLB. No médio econômico, Chery Tiggo 7 (incluindo Tiggo 7 Plus), Jetour X70 Plus e Hyundai Mufasa. Na faixa acima, Chery Tiggo 8 Pro, Geely Atlas IV e Chery Tiggo 8. SUVs de porte grande: Ford Edge e Buick Envision Plus. Premium de grande porte: Land Rover Range Rover, Land Rover Defender e Porsche Cayenne. Em minivans, Buick GL8 e GAC M8.
O estudo registra avanço modesto, porém consistente, da indústria. Contudo, os problemas crônicos de multimídia e assistentes eletrônicos indicam necessidade de revisão de engenharia nesses sistemas se as marcas quiserem manter a fidelidade dos clientes após o terceiro ano de posse.
Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.
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