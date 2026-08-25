Estudo revela quais marcas de carros são mais confiáveis após três anos de uso

A J.D. Power China divulgou o levantamento de confiabilidade de 2026 para automóveis a gasolina, baseado em 11.119 proprietários de veículos adquiridos entre janeiro de 2022 e março de 2025 e abrangendo 105 modelos de 34 marcas.

Photo: commons.wikimedia.org by JustAnotherCarDesigner, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Changan Eado

Metodologia e panorama geral

O índice PP100 registra o número de problemas a cada cem veículos — quanto menor, maior a confiabilidade. Foram avaliados 177 itens específicos, da carroceria e trem de força ao climatizador, multimídia e assistentes de condução. A média da indústria ficou em 192 PP100, leve melhora frente aos 197 pontos do ano anterior. O segmento de volume marcou 183 PP100, superando o premium, que fechou em 195 PP100. A principal origem das queixas são falhas reais, não questões de ergonomia.

Pontos de atenção

Pelo quarto ano consecutivo cresce o volume de reclamações sobre sistemas multimídia e assistentes de condução, responsáveis por 24,5% do total de ocorrências. Após três anos de uso, a avaliação aponta degradação no isolamento acústico, surgimento de defeitos de carroceria, trem de força e displays. A J.D. Power recomenda que as montadoras estruturem programas de testes de longa duração que simulem ciclos reais de desgaste.

Marcas mais bem posicionadas

No segmento premium, a Land Rover liderou com 167 PP100, à frente de Porsche (179), BMW (181) e Lexus (183). Entre as marcas de volume, a FAW Toyota empatou com 167 PP100, seguida por GAC Toyota (173), Changan Ford (178) e Chery (181). Considerando apenas as marcas chinesas, a Chery foi a melhor colocada com 181 PP100, seguida por Hongqi e GAC (ambas com 186) e Jetour (198). A J.D. Power não divulga as piores colocadas — a lista pública traz apenas as marcas que ficaram abaixo da média do setor.

Segmento Marca PP100 Premium Land Rover 167 Premium Porsche 179 Premium BMW 181 Premium Lexus 183 Volume FAW Toyota 167 Volume GAC Toyota 173 Volume Changan Ford 178 Volume Chery 181

Modelos líderes por categoria

Entre sedãs compactos destacaram-se Changan Eado Plus e Roewe i5. No médio de viés econômico, Nissan Sylphy e Buick Verano Pro. Um degrau acima, Toyota Corolla, Volkswagen Passat e Chery Arrizo 8. No segmento médio superior, Toyota Camry, Toyota Avalon e Honda Accord. Entre os premium, Volvo S90, Mercedes-Benz Classe E e Audi A6L.

Nos crossovers, os compactos premium são liderados por Land Rover Discovery Sport e Mercedes-Benz GLB. No médio econômico, Chery Tiggo 7 (incluindo Tiggo 7 Plus), Jetour X70 Plus e Hyundai Mufasa. Na faixa acima, Chery Tiggo 8 Pro, Geely Atlas IV e Chery Tiggo 8. SUVs de porte grande: Ford Edge e Buick Envision Plus. Premium de grande porte: Land Rover Range Rover, Land Rover Defender e Porsche Cayenne. Em minivans, Buick GL8 e GAC M8.

O estudo registra avanço modesto, porém consistente, da indústria. Contudo, os problemas crônicos de multimídia e assistentes eletrônicos indicam necessidade de revisão de engenharia nesses sistemas se as marcas quiserem manter a fidelidade dos clientes após o terceiro ano de posse.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.