Tenet lança aplicativo para controle e monitoramento de veículos

A marca Tenet lançou um aplicativo móvel para controle remoto e monitoramento de veículos. A ferramenta é compatível com os modelos T4L, T7, T8 e com o sedã A8, que deve chegar ao mercado em breve.
Através do smartphone, o proprietário pode realizar as seguintes ações:
O software exibe dados técnicos em tempo real, como a temperatura do motor, o nível de combustível e a quilometragem percorrida.
O sistema permite a alteração dos modos de condução, alternando entre as opções esportiva e econômica. Além disso, o aplicativo envia notificações sobre a necessidade de manutenção técnica e fornece recomendações de uso do automóvel.
A implementação dessas funções centraliza a gestão do veículo no dispositivo móvel, integrando a operação do carro ao monitoramento de seus componentes.
Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.
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