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Tenet lança aplicativo para controle e monitoramento de veículos

Carros

A marca Tenet lançou um aplicativo móvel para controle remoto e monitoramento de veículos. A ferramenta é compatível com os modelos T4L, T7, T8 e com o sedã A8, que deve chegar ao mercado em breve.

Приборная панель Tenet T4L
Photo: Tenet is licensed under public domain
Приборная панель Tenet T4L

Funcionalidades de controle e monitoramento

Através do smartphone, o proprietário pode realizar as seguintes ações:

  • Travar e destravar as portas;
  • Ligar o motor;
  • Ativar o sistema de climatização;
  • Acompanhar a localização do veículo via GPS.

O software exibe dados técnicos em tempo real, como a temperatura do motor, o nível de combustível e a quilometragem percorrida.

Configurações e manutenção

O sistema permite a alteração dos modos de condução, alternando entre as opções esportiva e econômica. Além disso, o aplicativo envia notificações sobre a necessidade de manutenção técnica e fornece recomendações de uso do automóvel.

A implementação dessas funções centraliza a gestão do veículo no dispositivo móvel, integrando a operação do carro ao monitoramento de seus componentes.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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